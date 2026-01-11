家庭互動壓力 壓抑情緒不代表成熟懂事

▲情緒壓抑並不是情緒消失，而是被暫時壓下，長期下來不利身心健康；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／薛媛云

▲若有情緒困擾等問題，可尋求心理諮商協助；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／薛媛云）

阿哲（化名）是一位上班族，最近常覺得胸口悶悶的，晚上也不太好睡。家人關心時，他總說「沒事、還好」，但其實只要回到家，心理就會不自覺緊繃，但阿哲也說不上來哪裡不對勁。阿哲的父母常碎念或是關心他，對阿哲其實沒有不好，但總讓他感到喘不過氣，且越來越不想說話。阿哲經同事建議來諮詢。

經過諮詢，心理師發現，阿哲從小不被允許表達情緒，如果哭泣，會被父母指責：「這有什麼好哭的？」「男孩子哭什麼？」或是父母會說：「要體諒父母的辛苦」「不要讓家人擔心」「一家人不該計較這麼多」等言論，即使分享開心的事，父母也不會給予鼓勵或是肯定。長期下來，阿哲感覺無論講壞的或講好的，都好像得不到父母的支持或是理解，對於父母的關心就會越來越覺得有壓力，也不想要說話了。

請繼續往下閱讀...

長期壓抑 增加焦慮、憂鬱風險

在心理實務中，這樣的狀態並不少見。許多人並非不在乎家庭，而是長期承受家庭互動中的隱形壓力，因為不一定有發生衝突或爭吵，更多時候源於角色期待與情感責任，當這些過於強烈時，個人便容易忽略自己的感受，且沒有適當的方式表達，只能把所有不舒服往心裡吞。特別是在家庭關係中，若一個人長期扮演「情緒穩定者」或「問題承接者」，內在壓力往往更不容易被看見。情緒壓抑並不是情緒消失，而是被暫時壓下。

更可能影響睡眠、免疫力與健康

心理學研究指出，長期壓抑情緒可能增加焦慮、憂鬱風險，也可能影響睡眠、免疫力與身體健康。值得注意的是，情緒壓抑常被大家誤解為成熟或懂事，也因此常被忽略。

◎面對家庭互動壓力，建議可以從3個方向調整

●練習覺察情緒和想法：尤其是與父母相處時，留意自己在家中是否經常感到委屈、疲憊或壓力過大，是不是有些想法或意見不敢說，那些想法是什麼。

●建立內在界線：區分這真的是我的價值觀、想法，還是父母的價值觀或期待。思考是不是有時自己把父母的期待當成是自己的責任了。

●尋找安全的表達方式：可以先透過書寫、與信任的人談談，讓情緒有出口。並且練習先從小事表達自身感受或想法，再循序漸進的表達更多。

照顧家庭關係的同時，也需要照顧自己的心理需求。若情緒壓抑已影響生活、睡眠或人際關係，尋求心理專業協助並不是脆弱，而是對自己負責的一種選擇。

（作者為步步心理治療所所長、臨床心理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法