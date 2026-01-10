限制級
懷孕壓力好憂鬱？3對策調整情緒
文／高子晴
在門診中，我常看到許多女性從做試管嬰兒到懷孕生產的過程中，同時面臨身體負擔、情緒波動與來自家庭、工作與社會的多重壓力。隨著醫療與心理支持資源越來越完善，只要及早辨識壓力來源並採取調適策略，大多數人仍能順利度過孕產歷程。
勇敢說出來 不用自己扛
懷孕期間的荷爾蒙變化，會讓情緒變得敏感、焦慮、容易低落；再加上身體不適、體態變化，以及家務與職場壓力，心理負擔自然會增加。
◎面對壓力，建議做3件事
●說出來：把焦慮、擔心、不舒服告訴伴侶、家人或信任的人，不要自己扛。
●尋求協助：需要時，可以尋求心理諮商、婦產科或身心科的專業支持。
●找到放鬆方式：散步、規律運動、聽音樂、深呼吸、短期旅行，或從事喜歡的活動，都能有效減輕緊繃感。
適時求助婦女身心門診
◎孕婦若出現以下狀況，應尋求身心科協助
●多數時間心情低落
●對原本喜歡的事物失去興趣
●明顯疲倦、失眠或食慾改變
●出現「不如消失算了」等念頭
孕期與產後憂鬱並不少見，只要及早介入，治療效果通常很好。
◎了解自己的權益很重要
依「勞基法」與「性別工作平等法」規定，孕期婦女可申請調整較輕易的工作內容，也不得因懷孕而受到不利待遇。
建議孕婦在工作上：
●保持彈性休息、不要逞強
●生產前提前做好交接
●若身體不適，務必立即反映，保障自身健康最優先
孕產時的心理壓力並不代表不堅強，而是身心本就會面臨的挑戰。只要正視壓力、適時調整心態、善用醫療與心理資源，就能大幅降低焦慮與憂鬱的風險。
（作者為生生不息婦產科暨生殖中心醫師）
