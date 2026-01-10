熟女私密處灼熱澀痛 中醫清熱利濕藥材助舒緩

▲地膚子。（照片提供／高銘偵）

文／高銘偵

▲白蘚皮。（照片提供／高銘偵）

1名50多歲的女病患就醫時小聲表示：「這幾個月解尿以後，常感覺下面刺痛不舒服，嚴重時，還會搔癢灼熱，但尿液檢查卻說沒發炎?？」我告訴她：「泌尿道感染一般症狀是正在解尿時，就會感覺非常灼熱澀痛、頻尿，解尿後，覺得解不乾淨，馬上又想上，但解尿卻只有尿一點點，病程較短，若不治療症狀加劇，嚴重還會發燒。而你的症狀卻是解小便之後才疼痛，有可能是外陰乾澀因尿液刺激，或外陰部破皮經擦拭後產生刺痛不適，比較懷疑是萎縮性陰道炎。是否有行房疼痛？」得到肯定答案後，可診斷出此病。

萎縮性陰道炎是指婦女更年期後，因雌激素下降，造成陰道發炎的狀況。最常見症狀有陰道乾澀、陰道內膜萎縮，使得行房時困難或疼痛、外陰搔癢或微灼熱感。婦產科醫師常會建議此類病人使用局部外用藥，例如：陰道保濕凝膠或陰道雌激素乳膏，性交前使用潤滑劑等，而不是使用抗生素。

中醫認為，更年期之後婦女腎陰漸虛，陰液不足以濡養，造成陰道失去滋潤而乾澀、進而灼熱、行房疼痛，除了陰道乾癢的症狀外，也常伴隨眼睛乾澀、皮膚乾澀、口乾咽燥、飲水仍不解渴等津液不足表現。

萎縮性陰道炎 洗澡水不要太熱

這類病人要衛教「不要過度清潔」及「洗澡不要洗太熱」，過度清潔及熱水會破壞陰道正常菌種及PH值，降低皮膚及黏膜的保護力，搔抓也易造成外陰部破皮而感染。

臨床上治療藥物，常使用知柏地黃丸、滋陰降火湯、生地、白茅根、地膚子、白蘚皮等中藥，衛教多食用桑葚、白木耳等食材。臨床上還需要注意和細菌性及黴菌陰道炎做鑑別診斷，若伴隨黃綠帶下、有異味、強烈搔癢，就不是單純的萎縮陰道炎，有可能是合併感染，此時治法則與單純的萎縮性陰道炎大大不同。

（作者為台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師）

