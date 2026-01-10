女師久咳又爆瘦 罕見「非結核分枝桿菌」惹禍

▲右上肺9公分的空洞性病灶（左圖），經治療後漸漸痊癒（右圖）。（照片提供／楊政晧）

文／楊政晧

▲呼吸治療師指導居家型霧化器的正確使用方式。 （照片提供／楊政晧）

陳女士是補教老師，長期咳嗽超過半年，起初以為只是普通感冒，嘗試中藥與民間偏方皆未改善，不僅咳出大量濃痰，體重還驟降5公斤，一度懷疑罹患肺癌。經外院檢查，痰液細菌培養呈現「分枝桿菌」陽性，依肺結核進行治療後仍未好轉，轉診本院，安排支氣管鏡與多次痰液細菌培養檢驗，最終確診為非結核分枝桿菌－「膿腫分枝桿菌」感染。

比肺結核更難診斷

分枝桿菌可分為2類，1類是引起肺結核的「結核分枝桿菌」，另一類是存在於環境中的「非結核分枝桿菌」。非結核分枝桿菌常見於土壤、河流、水源及浴室環境中，雖然不具高度傳染性，但免疫力較弱或本身患有慢性肺病，仍可能受到感染，導致慢性肺部發炎。

在非結核分枝桿菌中，以「膿腫分枝桿菌」引起的肺部感染最為棘手，此菌具有高度抗藥性，治療時間長、療程複雜，通常需先進行1至2個月的加強療程，同時使用口服與注射抗生素合併治療。注射型抗生素雖效果明顯，但可能產生噁心、食慾不振、腎功能受損或聽力下降等副作用，治療必須在醫療團隊嚴密監測下進行，待病情穩定後，再改為口服或吸入型抗生素維持療效，整體治療期長達一年以上。

高度抗藥性 須多重藥物長期治療

由於陳女士工作繁忙，無法長期住院接受注射治療，改採口服抗生素搭配居家型霧化吸入抗生素，同時由呼吸治療師指導霧化器的正確使用方式，以確保藥效發揮，經過一年的治療與定期追蹤，痰液檢驗轉為陰性，肺部病灶明顯縮小，生活品質明顯改善。

若出現咳嗽持續2週以上、痰多、體重下降或疲倦無力等症狀，應盡速就醫檢查，非結核分枝桿菌雖不會造成大規模傳染，但治療時間長、過程繁瑣，患者必須遵從醫囑、正確用藥並規律追蹤，才能有效控制病情，避免肺部病灶惡化。

（作者為新北市立土城醫院感染醫學科主任）

