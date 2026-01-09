改抽加熱菸能戒菸？ 研究：更易破戒

▲新興菸品不僅無助戒菸，還可能增加復吸風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

衛福部去年8月依「指定菸品健康風險評估審查辦法」及相關程序，針對2家業者提出的14項加熱菸申請案，做成「有條件通過」的行政處分。不過，國健署強調，通過審查僅代表完成法定程序，並不等於產品安全或具有「減害」效果，新興菸品仍非健康選項，對心肺造成的危害不亞於傳統紙菸，甚至可能讓戒菸變得更困難。

加熱菸氣霧含致癌毒素 非行銷宣稱「比較安全」

針對外界常見「新興菸品可以減害」的說法，國健署長沈靜芬指出，多項國際醫學期刊研究已清楚顯示，新興菸品對人體的傷害不僅真實存在，且具有立即性與可觀察性。研究發現，加熱菸產生的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因熱裂解形成的致癌毒素，會對人體細胞與器官造成負擔，並非如行銷宣稱般「比較安全」。

研究也指出，即使只是短時間使用新興菸品，也可能立刻導致動脈僵硬度上升、血壓升高，並顯著增加血小板形成血栓的能力；長期下來，將提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。在肺部健康方面，實驗顯示，改用新興菸品並無法改善肺部清除細菌的能力，其引發的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食傳統紙菸相近。整體研究結果一致認為，無論是紙菸或新興菸品，都無法降低對心肺功能的傷害風險。

沈靜芬也提醒，新興菸品不但無助戒菸，還可能增加復吸風險。日本大型長期追蹤研究發現，原本有戒菸意願的人，若改用新興菸品，成功戒菸的機率反而較低；曾戒菸者一旦接觸新興菸品，重新吸食紙菸的風險更增加1.54倍，顯示新興菸品容易導致「雙重使用」，加深尼古丁成癮。

沈靜芬呼籲，無論是傳統菸品或新興菸品，都會危害自己與他人的健康，二手菸、三手菸同樣不可輕忽。拒絕所有菸品、尋求專業戒菸資源，才是守護健康、邁向無菸生活的正確選擇。

