自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

改抽加熱菸能戒菸？ 研究：更易破戒

2026/01/09 05:30
改抽加熱菸能戒菸？ 研究：更易破戒

▲新興菸品不僅無助戒菸，還可能增加復吸風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

衛福部去年8月依「指定菸品健康風險評估審查辦法」及相關程序，針對2家業者提出的14項加熱菸申請案，做成「有條件通過」的行政處分。不過，國健署強調，通過審查僅代表完成法定程序，並不等於產品安全或具有「減害」效果，新興菸品仍非健康選項，對心肺造成的危害不亞於傳統紙菸，甚至可能讓戒菸變得更困難。

加熱菸氣霧含致癌毒素 非行銷宣稱「比較安全」

針對外界常見「新興菸品可以減害」的說法，國健署長沈靜芬指出，多項國際醫學期刊研究已清楚顯示，新興菸品對人體的傷害不僅真實存在，且具有立即性與可觀察性。研究發現，加熱菸產生的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因熱裂解形成的致癌毒素，會對人體細胞與器官造成負擔，並非如行銷宣稱般「比較安全」。

研究也指出，即使只是短時間使用新興菸品，也可能立刻導致動脈僵硬度上升、血壓升高，並顯著增加血小板形成血栓的能力；長期下來，將提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。在肺部健康方面，實驗顯示，改用新興菸品並無法改善肺部清除細菌的能力，其引發的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食傳統紙菸相近。整體研究結果一致認為，無論是紙菸或新興菸品，都無法降低對心肺功能的傷害風險。

沈靜芬也提醒，新興菸品不但無助戒菸，還可能增加復吸風險。日本大型長期追蹤研究發現，原本有戒菸意願的人，若改用新興菸品，成功戒菸的機率反而較低；曾戒菸者一旦接觸新興菸品，重新吸食紙菸的風險更增加1.54倍，顯示新興菸品容易導致「雙重使用」，加深尼古丁成癮。

沈靜芬呼籲，無論是傳統菸品或新興菸品，都會危害自己與他人的健康，二手菸、三手菸同樣不可輕忽。拒絕所有菸品、尋求專業戒菸資源，才是守護健康、邁向無菸生活的正確選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中