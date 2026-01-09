醫：別到最後一刻才談安寧 造成遺憾

▲安寧緩和照護自診斷為末期疾病即同步導入，「不是幫病人決定，而是陪病人決定。」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲台大醫院醫療人員昨分享安寧緩和照護成果。（記者邱芷柔攝）

安寧緩和醫療在台灣長期面臨「轉介過晚」困境，台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，根據台大安寧病房統計，約1/3病人轉入時已是彌留狀態，甚至1天內就過世，幾乎來不及接受症狀控制、心理與靈性照顧，「對病人、家屬與醫療體系而言都非常遺憾。」

為翻轉「等到最後一刻才談善終」的現況，台大醫院昨分享最新照護成果，以「醫病共享決策（SDM）」為核心，打造安寧共同照護模式，研究顯示，接受SDM的病人安寧使用率明顯提高，死亡前3個月住院次數顯著下降，成果登上國際權威期刊《JAMA Network Open（美國醫學會網絡開放期刊）》。

台大安寧照護研究 登國際期刊

SDM包含3個關鍵步驟，告知病人有多元選擇、說明各選項利弊、釐清病人價值與偏好。程劭儀說，家庭醫學部統籌，整合多專業團隊，建立標準作業流程，將安寧緩和照護自診斷為末期疾病即同步導入，「不是幫病人決定，而是陪病人決定。」

台大家醫部緩和醫療主任黃獻樑說，台大以430位一診斷即第4期的口腔癌病人進行研究，其中約200位接受SDM模式，結果顯示，有接受者在臨終前3個月頻繁住院比例明顯降低，目前已全面納入流程。

台大的安寧共同照護平台已擴及胰臟癌、肝癌、肺癌及心臟衰竭、COPD、慢性腎臟病、失智症等非癌症族群，安寧涵蓋率超過8成，癌症安寧成長約1.5倍，非癌症安寧更成長達7.5倍。

對於提早談安寧是否引發病家反彈？黃獻樑認為，關鍵在於「不是只談安寧」，而是先完整介紹手術、化療、放療等治癒性治療，安寧自然融入選項中，讓病人依自身價值觀做選擇。

腫瘤個管師陳怡文也說，醫院提供多元整合手冊與主動關懷機制，協助病家理解這是全方位支持，而非放棄治療。

