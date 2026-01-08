自由電子報
年前微整攻略 留足恢復期 過年好氣色

2026/01/08 05:30
年前微整攻略 留足恢復期 過年好氣色

▲莊禮謙醫師為民眾評估臉部的微整；圖中患者與本文無關。（照片提供／莊禮謙）

文／莊禮謙

農曆年前是不少民眾安排臉部微整的熱門時段，門診諮詢人數增加，許多人希望在過年聚會、走春拍照時，看起來氣色更好、臉部線條更順。不過，年前進行臉部微整，並不是越接近過年越好，從評估、施作到效果穩定，都需要時間規劃，若忽略細節，反而可能影響整體自然度與呈現效果。

規劃療程選擇院所 降低風險

以臉部微整來說，重點並不在一次改變太多，而是透過細微調整，讓臉部輪廓線條更順、氣色更好，例如改善法令紋、夫妻宮凹陷或下巴線條，都是門診中常見的需求。過去也有患者只希望單點改善某個部位，但經過整體評估後發現，搭配其他區域做微量修飾，不僅能讓效果更自然，也能避免臉部比例失衡或表情僵硬，達到「不被察覺但狀態很好」的效果。

年前安排微整時，選擇療程與施作部位的規劃相當重要，常見的微整項目包括玻尿酸填充，可用於法令紋、蘋果肌、夫妻宮或下巴，幫助改善臉部凹陷或輪廓不明顯；肉毒桿菌注射則可放鬆表情肌，改善皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋，甚至縮小咬肌線條，讓臉型看起來更柔和；皮膚雷射或能量拉提療程則有助於改善膚質、淡斑或輕微下垂。

雖然這些療程都屬低侵入性，但仍可能出現短暫腫脹或瘀青，效果需要時間穩定，因此提前安排施作、留足恢復期，才能在重要行程前，呈現自然、協調的效果。

門診也遇過患者希望一次改變幅度過大，或只針對單一部位微整，但經過整體評估後發現，搭配其他區域做微量修飾，反而效果更自然，也避免臉部比例失衡或表情僵硬。

除了時間規劃，選擇合法醫療院所與合格產品也非常重要，充分溝通療程種類、劑量、預期效果與恢復期，並保留調整空間，才能兼顧安全與美觀，達到「狀態好，但不被察覺」的理想效果。

過年期間臉部微整需求高，需要注意的是，好的微整不是一次改變幅度最大，而是讓整體輪廓與氣色自然協調。提早規劃療程、選擇合格院所、了解恢復期，並在施作前充分溝通，都能降低風險。

（作者為美麗新城診所院長）

