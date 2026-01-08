自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

9旬嬤鼻竇炎多年 微創手術解套

2026/01/08 05:30
9旬嬤鼻竇炎多年 微創手術解套

▲ 「鼻竇內視鏡微創手術」開擴鼻竇開口，徹底清除鼻竇內黴菌塊及發炎組織。（東元醫院提供）

記者黃美珠／新竹報導

9旬嬤鼻竇炎多年 微創手術解套

▲影像檢查顯示，鼻竇內有黴菌塊。（東元醫院提供）

一名90歲阿嬤多年深受慢性鼻竇炎和嚴重鼻涕倒流所苦，不僅睡眠受影響，生活品質也大打折扣。因為她年事已高，擔心全身麻醉手術風險高，所以先前求診過的醫院多不建議手術根治。東元綜合醫院耳鼻喉科醫師詹健暘評估改用局部麻醉的「鼻竇內視鏡微創手術」，移除她的鼻竇內黴菌塊（Fungal Ball），才讓她的長年宿疾終獲緩解。

9旬嬤鼻竇炎多年 微創手術解套

▲90歲阿嬤（左）飽受慢性鼻竇炎之苦，詹健暘醫師（右）為她手術，緩解長年的宿疾。（東元醫院提供）

局部麻醉 清除黴菌團塊及發炎組織

詹健暘說，阿嬤是慢性黴菌性鼻竇炎患者，因台灣氣候潮濕，此病患者很常見。因黴菌球（塊）在鼻竇內不斷堆積成團塊，造成單側或局部鼻竇阻塞、鼻涕倒流，甚至併發頭痛。屬於非侵襲性的黴菌感染。

黴菌性鼻竇炎的主要治療方式是透過手術方式，徹底清除黴菌團塊及發炎組織，恢復鼻竇通氣與引流。若單純使用藥物治療，往往難以根治，且長期鼻涕倒流可能引發慢性咳嗽或影響呼吸道健康。

他說，面對高齡患者的手術最大挑戰就在麻醉風險。因為90歲的長輩通常伴隨有心血管或肺部功能退化問題，全身麻醉後的甦醒及併發症風險較高，最後決定用局部麻醉進行鼻竇內視鏡微創手術來治療。

微創手術的好處在於沒有外部傷口，開擴鼻竇開口，不會破壞外觀，出血量少；而黴菌球被徹底清除後，通常不需額外服用抗黴菌藥物，且復發率極低，術後規律地用鼻腔鹽水沖洗、定期回診追蹤即可。阿嬤經治療後已康復，鼻涕倒流的症狀也已經緩解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中