健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

泡湯4原則 高風險族群暖身更安心

2026/01/08 05:30
泡湯4原則 高風險族群暖身更安心

▲寒冬泡湯要注意身體狀況，若有不適，切勿勉強再泡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者翁聿煌／新北報導

泡湯4原則 高風險族群暖身更安心

▲李家誠醫師提醒，若正在發燒、感冒、感染或有傷口未癒合的情況下，都不宜泡湯。（台北慈濟醫院提供）

冬天氣溫驟降，許多民眾喜歡泡湯暖身，但冷熱交替造成的溫差容易造成心血管負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，可能因此引發心血管疾病，醫師建議「入池循序漸進」、「控制水位高度」、「留意水溫與時間」、「適時休息與補水」等原則，才能安心享受泡湯樂趣。

冷熱交替 恐增心血管負擔

台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠指出，人體血管具備調節體溫與維持循環的功能，對健康民眾來說，冷熱轉換時通常能順利調整，但對於高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群而言，血管已有損傷且較為脆弱，若又有不當的泡湯習慣，容易造成心血管負擔。

例如一開始就直接進入高溫池，會使血管在短時間內快速擴張；在高低溫池之間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈；空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，則容易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降。

李家誠指出，一旦血壓不穩，可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。

面對冬季泡湯需求，李家誠建議，民眾行前應先做好檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用的藥物也要隨身攜帶並告知同行者位置。

循序漸進 注意時間適時補水

◎泡湯4原則

●入池循序漸進：可先足浴暖身，待身體適應後再入池。

●控制水位高度：以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。

●留意水溫與時間：溫泉池選擇40℃以下，且每次浸泡時間不宜超過10至15分鐘。

●適時休息與補水：休息期間需補充水分，每次約150至250毫升。

發燒感冒有傷口 不宜泡湯

李家誠指出，若正在發燒、感冒、感染或有傷口未癒合的情況下，都不宜泡湯；血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，也應暫緩泡湯。

