冬季骨折率飆高 日照不足是關鍵

▲適度的運動有助於維持骨骼健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

冬季氣溫下降不僅讓人怕冷，也悄悄提高骨折風險。統計顯示，台灣每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，比夏季高出20%，關鍵原因之一就是維生素D攝取不足。醫師提醒，骨質疏鬆早期多無明顯症狀，僅從外觀變化透露警訊，透過補充鈣質、維生素D，搭配運動與定期篩檢，才能有效預防骨質疏鬆與骨折風險。

補充鈣質、維生素D 搭配運動護骨骼健康

中華民國骨質疏鬆症學會指出，老年人髖關節骨折後1年內，約有1成仍需長期臥床，僅約一半患者能恢復至骨折前的功能狀態。國健署資料也顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，其中女性比例高於男性，且盛行率隨年齡增加而上升。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超指出，維生素D是維持骨密度的重要關鍵，人體約80%來源仰賴日照，冬季日照不足易影響骨骼健康。骨質疏鬆早期多無明顯症狀，僅可能出現身高變矮、駝背等外觀變化，卻潛藏高風險，一旦跌倒或搬重物就可能骨折，甚至導致長期臥床與失能。

不少民眾為了預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但鐘子超提醒，單靠鈣質仍嫌不足，必須搭配維生素D攝取、規律運動與良好生活習慣，才能真正維持骨骼健康。特別是停經後女性與70歲以上男性，即使沒有不適症狀，也建議定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。

此外，若出現不明原因的下背痛、長期腰痠背痛，或在2年內身高縮短約2公分，都應提高警覺，及早就醫評估。

現行骨質疏鬆治療藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等，其中雙磷酸鹽類藥物引發顎骨壞死的機率極低，約為0.004%至0.04%，在專科醫師評估與遵照醫囑下，整體治療安全性高。

