自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

低溫易致血管收縮 3大族群注意保暖

2026/01/07 05:30
低溫易致血管收縮 3大族群注意保暖

▲氣溫下降，做好保暖措施很重要。（記者廖振輝攝）

記者侯家瑜／台北報導

受輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。國健署長沈靜芬提醒，低溫環境易導致血管收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞與中風等心血管事件的發生風險，下週日多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨低溫開跑更具風險，提醒跑者與陪同民眾務必做好保暖與暖身。

馬拉松清晨開跑 跑者務必做好暖身

針對低溫保健，沈靜芬提出3大族群應特別注意。首先是長者族群，她指出，長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件風險。只要有起床動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」原則，先在床上活動四肢、伸展暖身，再坐在床邊穿好衣物後下床，避免動作過於急促，並補充溫開水。

第2類為心血管疾病與三高高風險族群。她表示，三高與心血管疾病患者在低溫環境下，更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，寒冷天氣更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測並記錄血壓、血糖等數值，依醫囑按時服藥，並維持情緒穩定，避免過度緊張。

第3類則是早出晚歸的工作者與戶外活動族群，包括輪值大夜班、清晨外出工作，或長時間在戶外活動、跑步與運動的民眾，容易長時間暴露在低溫與溫差中。

沈靜芬也提到，下週日多地將舉辦大型馬拉松，賽事多於清晨低溫時段開跑，提醒參賽者及陪同親友應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，切勿以喝酒方式暖身，避免因低溫誘發身體不適。

她強調，運動或勞動前務必先充分暖身，活動過程中若感到胸悶、頭暈、心悸或不適，應立即停止活動、充分休息並盡速就醫，確保自身安全，出現警訊千萬別拖延，把握黃金時間，才能安心運動、平安過冬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中