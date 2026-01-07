低溫易致血管收縮 3大族群注意保暖

▲氣溫下降，做好保暖措施很重要。（記者廖振輝攝）

記者侯家瑜／台北報導

受輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。國健署長沈靜芬提醒，低溫環境易導致血管收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞與中風等心血管事件的發生風險，下週日多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨低溫開跑更具風險，提醒跑者與陪同民眾務必做好保暖與暖身。

馬拉松清晨開跑 跑者務必做好暖身

針對低溫保健，沈靜芬提出3大族群應特別注意。首先是長者族群，她指出，長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件風險。只要有起床動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」原則，先在床上活動四肢、伸展暖身，再坐在床邊穿好衣物後下床，避免動作過於急促，並補充溫開水。

第2類為心血管疾病與三高高風險族群。她表示，三高與心血管疾病患者在低溫環境下，更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，寒冷天氣更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測並記錄血壓、血糖等數值，依醫囑按時服藥，並維持情緒穩定，避免過度緊張。

第3類則是早出晚歸的工作者與戶外活動族群，包括輪值大夜班、清晨外出工作，或長時間在戶外活動、跑步與運動的民眾，容易長時間暴露在低溫與溫差中。

沈靜芬也提到，下週日多地將舉辦大型馬拉松，賽事多於清晨低溫時段開跑，提醒參賽者及陪同親友應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，切勿以喝酒方式暖身，避免因低溫誘發身體不適。

她強調，運動或勞動前務必先充分暖身，活動過程中若感到胸悶、頭暈、心悸或不適，應立即停止活動、充分休息並盡速就醫，確保自身安全，出現警訊千萬別拖延，把握黃金時間，才能安心運動、平安過冬。

