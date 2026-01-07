長者免疫老化 一般流感疫苗保護恐打折

▲接種流感疫苗有助防止重症的發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲台灣感染症醫學會理事長張峰義（右）、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟（左）提醒，65歲以上長者因免疫老化、慢性病纏身，一般疫苗保護效果恐打折。（記者邱芷柔攝）

上週全台類流感門急診就診人次突破8萬，全球流感活動度也持續上升，國內陸續檢出H3N2新突變分支，專家指出，民眾對新分支病毒較缺乏免疫力，尤其65歲以上長者因免疫老化、慢性病纏身，一般疫苗保護效果恐打折，感染與重症風險仍明顯偏高，務必提高警覺。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，流感會影響全身系統運作，可能引發敗血症、器官衰竭，感染後心臟病風險增加10倍、中風風險增加8倍，也容易導致血糖失控與細菌性肺炎，臨床上常見長者因流感住院後，體力與自理能力明顯下滑，甚至因此走向失能。

秋冬導入加強型疫苗 醫促擴大接種

值得注意的是，不是有打疫苗就一定夠！台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，研究顯示長者接種一般流感疫苗後的抗體濃度比成年人低3倍，對H3N2的反應也下降，亞洲研究更發現長者疫苗保護力僅約30%，長者預防關鍵在於疫苗「打得夠強」，目前英、美、加、澳等國已建議長者接種加強型流感疫苗，包括高劑量型與含佐劑型，兩種疫苗均已經ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）認可且取得國內藥證。

疾管署規劃，今年秋冬流感季採購20萬劑加強型疫苗，優先提供長照與安養機構65歲以上長者接種，以降低重症與群聚感染風險，不過是否擴大到所有長者，仍須評估預算與接種意願。陳宏麟認為，許多未住機構長者同樣屬高風險族群，如日照中心、巷弄長照站長者，這些人也是長照體系的一環，許多長者同時有3種、5種以上共病，一旦感染流感，惡化速度快，目前規劃的20萬劑公費加強型疫苗占比偏低，此外65歲以上流感疫苗接種率僅約5成，仍有很大努力空間，呼籲政府在資源允許下逐步擴大適用對象，也提醒長者及早與醫師討論接種策略。

