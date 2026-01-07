左膝疼痛持續半年 竟是「骨壞死」

▲若出現單側膝蓋突發性疼痛，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳威仁

▲手術前後對照圖。（照片提供／陳威仁）

1名70歲婦人因左膝突發性疼痛，一開始就診，照X光檢查並未發現明顯異常，初步診斷為輕微退化性關節炎，接受藥物及復健治療，但疼痛持續6個月未改善，甚至症狀愈來愈嚴重，走路嚴重跛行。

▲陳威仁醫師說明患者病情。（照片提供／陳威仁）

軟骨下不全性骨折 骨頭缺一角

經X光再次評估後，發現她的遠端股骨內側關節面凹了一角，約1.5公分，診斷為「軟骨下不全性骨折合併骨壞死」，合併磁振造影檢查後，發現合併內側半月板後根部斷裂，經過醫病共享決策，接受「半人工膝關節置換手術」，手術約1小時，病患術後隔天即可下床行走，並在3天後順利出院。

軟骨下不全性骨折合併骨壞死，以往被稱為「膝關節自發性骨壞死」，此疾病初期X光可能完全正常，因此一開始常會被當作退化性膝關節炎來治療。大部分「軟骨下不全性骨折」的病人會有印象在某一次的受傷後（扭到或是鈍挫傷）開始產生疼痛，而退化性膝關節炎則是漸進式或是反覆性疼痛。

「軟骨下不全性骨折」主要發生在遠端大腿骨（股骨）軟骨與硬骨交界處，發生受傷後，磁振造影檢查下會看到軟骨下骨髓水腫，部分病人經由保守性治療後，症狀會改善，不一定會進展到骨壞死，但如果影響到骨內血液供應，身體修復機制被打斷，如果合併半月板斷裂，則會有很大機率造成部分區域缺血性壞死，引發後續軟骨剝離，導致膝蓋劇烈疼痛，嚴重影響行走功能。

半人工膝關節置換 助迅速復原

以往遇到此病症之患者，手術以全人工膝關節置換為主，但是全人工膝關節置換，相對上切除骨頭及組織較多，造成復原時間較長。此位患者因膝關節外側軟骨無明顯磨損，只需要更換內側半人工膝關節即可，保留其他未受損關節構造，如外側軟骨、前後十字韌帶，不僅讓病人復原速度快，且術後更接近自然關節功能。

民眾如果出現單側膝蓋突發性疼痛，且治療後持續數月未改善，甚至疼痛愈來愈劇烈，應及早回診追蹤檢查，以免錯過黃金治療時機。日常生活仍建議避免過度蹲跪及維持肌肉力量，維持適度運動以保護關節健康。

（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）

