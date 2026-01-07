自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

左膝疼痛持續半年 竟是「骨壞死」

2026/01/07 05:30
左膝疼痛持續半年 竟是「骨壞死」

▲若出現單側膝蓋突發性疼痛，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳威仁

左膝疼痛持續半年 竟是「骨壞死」

▲手術前後對照圖。（照片提供／陳威仁）

1名70歲婦人因左膝突發性疼痛，一開始就診，照X光檢查並未發現明顯異常，初步診斷為輕微退化性關節炎，接受藥物及復健治療，但疼痛持續6個月未改善，甚至症狀愈來愈嚴重，走路嚴重跛行。

左膝疼痛持續半年 竟是「骨壞死」

▲陳威仁醫師說明患者病情。（照片提供／陳威仁）

軟骨下不全性骨折 骨頭缺一角

經X光再次評估後，發現她的遠端股骨內側關節面凹了一角，約1.5公分，診斷為「軟骨下不全性骨折合併骨壞死」，合併磁振造影檢查後，發現合併內側半月板後根部斷裂，經過醫病共享決策，接受「半人工膝關節置換手術」，手術約1小時，病患術後隔天即可下床行走，並在3天後順利出院。

軟骨下不全性骨折合併骨壞死，以往被稱為「膝關節自發性骨壞死」，此疾病初期X光可能完全正常，因此一開始常會被當作退化性膝關節炎來治療。大部分「軟骨下不全性骨折」的病人會有印象在某一次的受傷後（扭到或是鈍挫傷）開始產生疼痛，而退化性膝關節炎則是漸進式或是反覆性疼痛。

「軟骨下不全性骨折」主要發生在遠端大腿骨（股骨）軟骨與硬骨交界處，發生受傷後，磁振造影檢查下會看到軟骨下骨髓水腫，部分病人經由保守性治療後，症狀會改善，不一定會進展到骨壞死，但如果影響到骨內血液供應，身體修復機制被打斷，如果合併半月板斷裂，則會有很大機率造成部分區域缺血性壞死，引發後續軟骨剝離，導致膝蓋劇烈疼痛，嚴重影響行走功能。

半人工膝關節置換 助迅速復原

以往遇到此病症之患者，手術以全人工膝關節置換為主，但是全人工膝關節置換，相對上切除骨頭及組織較多，造成復原時間較長。此位患者因膝關節外側軟骨無明顯磨損，只需要更換內側半人工膝關節即可，保留其他未受損關節構造，如外側軟骨、前後十字韌帶，不僅讓病人復原速度快，且術後更接近自然關節功能。

民眾如果出現單側膝蓋突發性疼痛，且治療後持續數月未改善，甚至疼痛愈來愈劇烈，應及早回診追蹤檢查，以免錯過黃金治療時機。日常生活仍建議避免過度蹲跪及維持肌肉力量，維持適度運動以保護關節健康。

如果出現單側膝蓋突發性疼痛，且治療後持續數月未改善，甚至疼痛愈來愈劇烈，應及早回診追蹤檢查，以免錯過黃金治療時機。

（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中