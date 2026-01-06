考期衝刺 簡易藥膳增進專注力

▲黨參麥門冬蒸蛋。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲浮小麥桑葚茶。（照片提供／王儀絜）

1月是多項考試的關鍵時期，考生保持身心穩定尤為重要。飲食營養要均衡，宜清淡並適量攝取蔬果，避免高油、高糖或刺激性的食物，以免影響睡眠或腸胃。作息方面，考前不熬夜，盡量維持充足休息及規律的生活。讀書疲累了，可做伸展或簡單輕鬆的運動，有助於舒緩肌肉緊繃。亦可運用簡易藥食膳來照護，增進專注力與情緒穩定，讓考生能在考場上充分發揮實力。

分享適合考生日常照護的一道藥膳蒸蛋及一道茶飲：

◎黨參麥門冬蒸蛋

●藥食材：黨參、麥門冬、玉竹、枸杞子、雞蛋、鮮香菇、文蛤、鹽。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，鮮香菇去柄後，切半備用。

2.把步驟1洗淨的麥冬、黨參、玉竹放入鍋中，加適量水，大火煮滾後轉小火續煮20分鐘，加入枸杞，再煮5分鐘後關火，放涼備用。

3.將雞蛋打散，加入少許鹽，倒入步驟2的藥膳湯中（蛋液與藥膳湯比例約1：2），輕輕攪勻。

4.把混合均勻的藥膳蛋液倒入蒸碗中，撈去表面氣泡，放上步驟1的鮮香菇及文蛤，蒸碗蓋上鋁箔紙後，放進電鍋內鍋，外鍋加1杯水，蒸至開關跳起，續燜5分鐘。

5.待稍微降溫後，即可取出食用。

●功效：

「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血；「麥門冬」性味甘苦寒，可清心除煩、益胃生津；「玉竹」性味甘微寒，可滋陰潤肺、生津止渴；「枸杞子」性味甘平，可滋潤肝腎、益精明目；「雞蛋」含蛋白質及維生素D；「鮮香菇」含蛋白質、膳食纖維；「文蛤」性味鹹冷，可除煩渴、清熱利尿。

●小叮嚀：奶蛋素者去文蛤即可；亦可將藥材煮成茶飲直接飲用。

◎浮小麥桑葚茶：

●藥食材：浮小麥、白扁豆、百合、山藥、桑葚。

●步驟：

1.將上述中藥材洗淨後，用過濾紙袋包好。

2.把步驟1裝有藥食材的過濾紙袋放入鍋中，加入適量水，先浸泡約15-20分鐘。

3.接著進行烹煮，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，即可關火。

4.待稍涼後，倒出即可飲用。

●功效：

「浮小麥」性味甘涼，可益氣、除熱止汗；「白扁豆」性味甘微溫，可健脾化濕、和中消暑；「百合」性味甘微寒，可潤肺止咳、清心安神；「山藥」性味甘平，可補脾養肺、生津益肺；「桑葚」含花青素、維生素C、鐵質、膳食纖維。

●小叮嚀：天氣寒冷時，可加入1-2片生薑一起熬煮；可加少許冰糖調味，若排便偏硬者，則可改用蜂蜜。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

