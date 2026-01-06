自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

考期衝刺 簡易藥膳增進專注力

2026/01/06 05:30
考期衝刺 簡易藥膳增進專注力

▲黨參麥門冬蒸蛋。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

考期衝刺 簡易藥膳增進專注力

▲浮小麥桑葚茶。（照片提供／王儀絜）

1月是多項考試的關鍵時期，考生保持身心穩定尤為重要。飲食營養要均衡，宜清淡並適量攝取蔬果，避免高油、高糖或刺激性的食物，以免影響睡眠或腸胃。作息方面，考前不熬夜，盡量維持充足休息及規律的生活。讀書疲累了，可做伸展或簡單輕鬆的運動，有助於舒緩肌肉緊繃。亦可運用簡易藥食膳來照護，增進專注力與情緒穩定，讓考生能在考場上充分發揮實力。

分享適合考生日常照護的一道藥膳蒸蛋及一道茶飲：

◎黨參麥門冬蒸蛋

●藥食材：黨參、麥門冬、玉竹、枸杞子、雞蛋、鮮香菇、文蛤、鹽。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，鮮香菇去柄後，切半備用。

2.把步驟1洗淨的麥冬、黨參、玉竹放入鍋中，加適量水，大火煮滾後轉小火續煮20分鐘，加入枸杞，再煮5分鐘後關火，放涼備用。

3.將雞蛋打散，加入少許鹽，倒入步驟2的藥膳湯中（蛋液與藥膳湯比例約1：2），輕輕攪勻。

4.把混合均勻的藥膳蛋液倒入蒸碗中，撈去表面氣泡，放上步驟1的鮮香菇及文蛤，蒸碗蓋上鋁箔紙後，放進電鍋內鍋，外鍋加1杯水，蒸至開關跳起，續燜5分鐘。

5.待稍微降溫後，即可取出食用。

●功效：

「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血；「麥門冬」性味甘苦寒，可清心除煩、益胃生津；「玉竹」性味甘微寒，可滋陰潤肺、生津止渴；「枸杞子」性味甘平，可滋潤肝腎、益精明目；「雞蛋」含蛋白質及維生素D；「鮮香菇」含蛋白質、膳食纖維；「文蛤」性味鹹冷，可除煩渴、清熱利尿。

●小叮嚀：奶蛋素者去文蛤即可；亦可將藥材煮成茶飲直接飲用。

◎浮小麥桑葚茶：

●藥食材：浮小麥、白扁豆、百合、山藥、桑葚。

●步驟：

1.將上述中藥材洗淨後，用過濾紙袋包好。

2.把步驟1裝有藥食材的過濾紙袋放入鍋中，加入適量水，先浸泡約15-20分鐘。

3.接著進行烹煮，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，即可關火。

4.待稍涼後，倒出即可飲用。

●功效：

「浮小麥」性味甘涼，可益氣、除熱止汗；「白扁豆」性味甘微溫，可健脾化濕、和中消暑；「百合」性味甘微寒，可潤肺止咳、清心安神；「山藥」性味甘平，可補脾養肺、生津益肺；「桑葚」含花青素、維生素C、鐵質、膳食纖維。

●小叮嚀：天氣寒冷時，可加入1-2片生薑一起熬煮；可加少許冰糖調味，若排便偏硬者，則可改用蜂蜜。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中