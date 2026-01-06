自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

7成癌友有憂鬱情緒！ 男病友心理諮商比例攀升 高於女性

2026/01/06 05:30
▲晴嶼心理諮商所長張維宏（右）希望能提供病友和家屬一個可安心喊痛的空間，以及避風港。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

▲台灣癌症基金會董事長王金平（前排中）率政府代表、醫療專家與企業夥伴共同簽署「癌友心理健康支持宣言」。（台灣癌症基金會提供）

癌症治療不只是一場對抗腫瘤的戰役，對許多病友而言，更是一場長期的心理與生活拉鋸。晴嶼心理諮商所所長張維宏指出，約有5至7成癌友在治療歷程中會出現憂鬱、焦慮等情緒困擾，若缺乏適當介入，不僅生活品質下降，也可能影響治療配合度與整體健康，心理諮商因此逐漸被視為癌症照護中不可或缺的一環。

▲健保署署長陳亮妤指出，癌友首年自殺率為一般人的 5.5倍，心理支持刻不容緩。（台灣癌症基金會提供）

「台癌」升級心理照護 接住癌友、家屬

健保署長陳亮妤指出，台大公衛研究顯示，癌症病友在確診後第1年內，自殺率是一般人的5.5倍，整體風險也高出2.5倍。除了疾病本身，復發恐懼、經濟壓力、工作中斷與家庭角色轉變，常在短時間內同時湧現，對病友心理造成巨大衝擊，但多數癌友仍傾向獨自承受，錯失早期心理諮商介入的關鍵時機。

台灣癌症基金會早在2013年便看見這項迫切需求，率先成立心理諮商中心，提供癌友與家屬專業心理支持。服務數據也顯示，癌友心理需求並不分性別。近3年男性使用心理諮商的比例，已由17%提升至22%，且男性平均諮商次數達6.37次，高於女性的5.3次，顯示男性並非沒有情緒困擾，而是過往較少主動求助，一旦進入諮商，往往需要更密集、長期的支持。

「5+5心理社會處方」 提供5次免費諮商

進一步分析求助內容發現，癌友的心理困境多半不是單一情緒，而是多重壓力交織，包括失落經驗與自我照顧（24%）、生活適應與重返職場（23%）、疾病引發的憂鬱、憤怒、悲傷與恐慌等情緒反應（22%），以及家庭角色變化與溝通衝突（16%），顯示單靠短暫安慰難以因應長期挑戰。

因應癌友與家屬日益增加的心理支持需求，台灣癌症基金會今年成立全新的「晴嶼心理諮商所」，並推出全國首創的「5+5心理社會處方」，提供癌友5次免費心理諮商，並同步評估「5大關鍵實務需求」，包括營養支持、財務與保險協助、家庭照護、身心靈復原資源，以及是否需要延長心理諮商，透過個案管理整合資源，降低心理壓力對治療與健康的長期影響。

台癌執行長張文震表示，癌症帶來的從來不只是病痛，而是一連串生活衝擊，若缺乏支持，可能影響治療與生活重建。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

☆自殺防治諮詢安心專線：1925☆

☆生命線協談專線：1995☆

☆張老師專線：1980☆

