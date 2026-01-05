衛福部預告修正草案／耳鼻喉科改名「外科」 感冒、頭頸都能看

▲耳鼻喉頭頸外科醫師不只看感冒，還負責頭頸部疾病的治療；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／王文弘

「醫師，你們現在叫『耳鼻喉頭頸外科』，是不是只開刀、不看感冒了？」門診裡，1名患者因喉嚨痛就醫，並提出她的疑問。

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，將「耳鼻喉科」名稱調整為「耳鼻喉頭頸外科」，不少民眾擔心，以後小感冒、鼻塞、耳鳴，是不是要改掛別科？答案是「耳鼻喉頭頸外科照樣看，而且看得更專業」。

其實耳鼻喉科本來就是「外科底子」。除了大家熟悉的感冒、喉嚨痛、鼻過敏，我們長期負責頭頸部腫瘤手術，例如甲狀腺、甲狀旁腺、唾液腺腫瘤，以及口咽、喉部癌症。這次正名，只是把原本就存在的專業範圍，用更清楚的名字說明白。

以甲狀腺為例，過去多半得住院開刀，頸部留下明顯疤痕；近年則發展出內視鏡手術與「甲狀腫瘤射頻消融」等微創治療，在超音波導引下，以細針從體外進入腫瘤內，把腫瘤「從裡面慢慢燒小」，只需局部麻醉、短暫留院即可完成，恢復快、外觀好，也減少不必要的大手術。

大家最有感的鼻過敏，也不只有「吃藥、噴藥」一條路。輕中度鼻過敏，用口服抗過敏藥與鼻噴劑多能控制；但有些人常年鼻塞、流鼻水、打噴嚏，規律用藥仍很痛苦，就可以和醫師討論「後鼻神經消融術」。

後鼻神經就像鼻腔裡的「過敏開關」，手術時在內視鏡與導航輔助下精準定位，用射頻能量選擇性消融，讓鼻黏膜別再動不動就「反應過度」，不少病人術後噴嚏變少、睡眠變好，也能減少長期依賴藥物。

所以，當掛號時，看到「耳鼻喉頭頸外科」，不是宣告醫師只動刀、不理感冒，而是提醒大家，這是看「感冒事」與「頭頸部」的專科。喉嚨痛、鼻子過敏發作，或摸到脖子有不明腫塊時，一樣可以放心走進耳鼻喉頭頸外科，讓專科醫師幫忙守護耳、鼻、喉與頭頸健康。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師）

