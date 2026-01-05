少吃多動還是難減重 需從調理脾胃開始

▲林旃誼醫師為患者把脈檢查脾胃狀況；圖中患者與本文無關。 （照片提供／林旃誼）

文／林旃誼

門診中，常遇到患者說：「我都吃很少，每天運動，為什麼體重就是不動？」在中醫的觀點裡，減肥卡關往往不是因為不夠努力，而是身體代謝的根本問題沒有被解決。尤其脾胃功能、新陳代謝與體內濕氣，都是影響瘦身的重要因素。

脾胃是負責消化吸收、運化體內水分的核心，當脾胃虛弱或濕氣偏重時，身體會出現疲倦、容易脹氣、水腫、排便不順、吃一點就覺得沉重等情況。這時候即使吃得少，營養轉化效率低，也容易形成脂肪或痰濕，讓體重遲遲不下降，因此在中醫減重的治療中，常會從「調理脾胃」開始，讓身體具備健康代謝的能力。

中醫3方向改善新陳代謝

中醫減重的核心不是單純「吃藥變瘦」，而是從3大方向調整：改善新陳代謝、穩定食慾與飲食行為、增加身體能量消耗。

●改善代謝與去除體內多餘的「濕」

在體質屬於水腫、代謝慢的人，可服用具有利水、健脾、促進排泄的藥材。例如澤瀉、薏苡仁、荷葉都是臨床上常見的選擇。澤瀉、薏苡仁、荷葉常用於水腫、濕氣重的體質，能協助調節脂肪代謝、健脾益胃。患者常在1-2週後，先出現臉部腫脹改善、小腿不再緊繃、身體變輕的感受，這代表濕氣開始被排出。

●協助穩定腸胃與食慾

許多人明明吃得不多，但一緊張就想吃甜食，或因腸胃停滯造成脹氣、胃悶，長期下來反而更容易肥胖。像山楂、決明子便是常用來調整飲食習慣、助消化的藥材。

山楂善於化食、消除油膩與肉類造成的積滯；決明子則可幫助腸道蠕動、排便順暢，也能降低過度依賴零食。對於壓力大、情緒性進食的族群，有時也會加入柴胡等疏肝藥，協助緩解壓力帶來的暴食衝動。

●讓身體更容易「燃燒」

許多代謝慢的患者，會出現手腳冰冷、運動不太流汗、做什麼都覺得累的情況。這類體質通常需要提升陽氣與循環，常會使用例如桂枝、黃耆、黨參等藥材，幫助氣血流動、強化能量，讓身體更容易利用脂肪作為燃料。當循環改善後，患者通常會覺得身體變暖、不容易疲倦，運動效果也明顯提升。

中醫治療減重並不是快速瘦身法，而是調整身體體質，使代謝恢復到健康狀態。藥材並不是愈多愈好，而是依照個人體質配方。另外，日常生活如規律作息、避免過量甜食、減少冰飲，也同樣重要。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

