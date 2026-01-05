自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大叔勃起障礙 體外震波輔助重振雄風

2026/01/05 05:30
大叔勃起障礙 體外震波輔助重振雄風

▲黃旭澤醫師說明震波治療。（照片提供／黃旭澤）

文／黃旭澤

大叔勃起障礙 體外震波輔助重振雄風

▲低能量體外震波治療促進血管新生，增加血管的擴張能力，修復受損的血管內皮細胞，以及刺激局部修復細胞。（照片提供／黃旭澤）

50歲的林先生近期常覺得身體大不如前，每天早上醒來，年輕時「一柱擎天」的自然反應慢慢消失了。他自行購服保健食品，效果有限，轉而到泌尿科門診，經過抽血、超音波檢查與詳細問診，確認屬於血液循環不良所導致的血管性勃起功能障礙，俗稱陽痿。

改善陰莖血液循環

目前治療陽痿除了基本的用藥選項，還有一種新的輔助方式「低能量體外震波治療」。

震波治療早期多應用在尿路結石，近年在泌尿科則逐漸擴展到攝護腺慢性疼痛、尿失禁、勃起困難等問題的改善。尤其，針對部分男性的勃起障礙，震波治療有助於改善陰莖的血液循環，重振雄風。

「低能量體外震波治療」主要利用低強度的機械性刺激，作用在陰莖根部或會陰區域，讓局部血管和組織產生以下幾種反應：

●促進血管新生：幫助海綿體長出更多微血管，讓血流進來、留得住。

●增加血管的擴張能力：提升自然產生的血管擴張物質（如一氧化氮）活性，有助血液流入陰莖。

●修復受損的血管內皮細胞：特別適合因糖尿病、高血壓等慢性病影響血管彈性的患者。

●刺激局部修復細胞：初步研究顯示，震波可能讓身體調動修復細胞前往病灶位置，修復損傷的血管。

無侵入性治療 逐步改善

這種不需開刀、無侵入性的治療方式，治療過程約15至20分鐘，通常每週1到2次，整個療程約6到12次。整體來說，過程簡單、無需住院，不會影響日常生活。不過，改變不會立即發生，而是隨著療程進行逐步改善；有些病人在療程中期就感覺到明顯反應，有些人則需要多一點時間。

須經醫師詳細評估

如果陽痿患者曾使用口服藥物但效果不理想，或因副作用、慢性病等緣故無法使用口服藥物，或是不希望長期依賴藥物者，都可嘗試震波治療。但若勃起困難的主因來自神經損傷、心理壓力或荷爾蒙異常，震波的幫助可能有限，因此在接受治療前，務必由醫師詳細診斷、評估。

至於許多人擔心的副作用，僅有部分患者會在治療部位有輕微紅腫或不適感，通常不需要處理即可改善，尚無嚴重副作用的報告，整體來說相當安全。

震波治療是1種溫和、自然的治療選項，對於部分因血液循環不良而致勃起困難的患者，或可帶來一線希望。男性若有此困擾，建議由泌尿科醫師安排完整檢查，確認適合的治療方式，找出最適合自己的恢復路徑。

（作者為永和耕莘醫院泌尿外科醫師）

