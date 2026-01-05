3大徵狀 鑑別憂鬱、失智症

▲一個人若同時出現鬱症和失智症，通常是鬱症先出現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林進嘉

日前出現「資深藝人李亞萍疑似罹患失智」的新聞。報導大致是說，3年前女兒癌逝，李亞萍非常悲傷，出現憂鬱症狀，近期更出現疑似失智現象，引發大眾對於憂鬱症和失智症的鑑別，以及關注其因果關係。

持續性憂鬱 25歲前就發病

一般來說，憂鬱症可簡單分2種：持續性憂鬱症（Persistent depressive disorder）和鬱症（Major depressive disorder）。前者憂鬱症狀較輕、但持續時間較長（兩年以上），發病時較年輕（大多25歲以前）；後者發病年齡較大（大多30-40歲），症狀嚴重，但持續時間不用太長（2週以上）。若由年齡來看，50-60歲以後才首次發病的憂鬱症，幾乎都是鬱症。

◎年長者鬱症和失智症的關係，大致可分為3種：

50歲以後才發病多是鬱症

●憂鬱症狀很明確，在排除可能器質性原因外，診斷鬱症無疑義。此時，如果個案合併些許認知功能下降，但又未符合失智症診斷標準，我們除了給予鬱症的治療外，有時也會做診斷失智症的相關檢驗（如頭部影像檢查、認知功能測驗、失智可逆原因的相關抽血檢驗）。值得一提，即使個案罹患重鬱症當下，並無失智症，如果鬱症未能好好治療，未來也會增加罹患失智症的風險。

●憂鬱症狀只是失智症的症狀之一。有時，個案的憂鬱症狀不是那麼明確，又合併不少認知功能下降（例如：記憶力、語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力）。此時，如果認知功能下降明顯已達失智症診斷，可診斷為失智症合併憂鬱症狀。

治療不佳易發展成失智

較困難的是，如果認知功能只是輕微下降，即未達鬱症、也未達失智症，則需要進一步鑑別診斷。例如：再好好進行診斷性會談，是否為非典型鬱症；同時也應做失智症相關檢驗檢查，以及後續追蹤。這種情況，有時醫師在跟病人、家屬說明下，會先當作鬱症治療，而給抗憂鬱劑。

●鬱症和失智症共病：即一個人身上同時出現這兩個疾病。通常是鬱症先出現，隨著時間演變，個案又罹患了失智症。如前所述，如果鬱症治療不佳，也會是失智症的危險因子之一。

（作者為屏東佑青醫院院長、奇美醫院精神科特約主治醫師）

