夜間抽筋失眠易怒 長期缺鈣警訊多

文／王浩洸

鈣是人體最重要的礦物質之一，除了構成骨骼和牙齒外，還參與神經傳導、肌肉收縮、血液凝固與心臟功能等多項生理機能。然而根據調查，台灣約有90％的民眾每日鈣質攝取量未達建議標準，長期缺鈣可能對健康造成多方面的影響。

●肌肉與神經的警訊

最常見的缺鈣症狀是肌肉抽筋，特別是在夜間或運動後，像是小腿、手臂等部位經常不自主收縮。除此之外，若您感到肌肉無力、容易痠痛，或手腳出現麻木、刺痛感，這可能是鈣不足導致神經傳導異常的結果。

鈣質在維持神經訊號的穩定傳遞上扮演關鍵角色，缺乏時，神經系統就可能出現異常感覺或過度興奮。

●骨骼與牙齒的變化

長期缺鈣會造成骨質流失，導致骨質疏鬆，使骨骼變脆、易骨折，這在老年人身上尤其常見。兒童則可能出現骨骼發育異常，如O型腿。牙齒與指甲也可能因缺鈣而變得脆弱、易蛀牙或易斷裂。

此外，背部、腰部或腿部的慢性骨骼疼痛，也可能與骨質減少有關。

●情緒與睡眠的影響

鈣不僅影響骨骼與肌肉，對心理健康也有顯著作用。它參與大腦中神經傳導物質的合成，有助於穩定情緒與改善睡眠。

缺鈣者常見情緒不穩、焦慮、易怒、注意力不集中，甚至失眠或多夢。

若經常有前述情形，也許應考慮是否與鈣攝取不足有關。

●其他常見症狀

缺鈣還可能導致心悸、高血壓，這與鈣在心臟肌肉與血管收縮功能中的角色有關。此外，視力模糊、皮膚乾燥粗糙、頻尿等症狀，也都與神經及血管功能紊亂有關。

多攝取奶、豆製品 深綠色蔬菜

如果您有多項上述症狀，又自覺日常飲食中奶製品、豆製品、深綠色蔬菜攝取不足，建議盡快諮詢醫師或營養師，透過血液檢查，確認是否缺鈣，並依個人情況提供補鈣建議或調整飲食。

不建議自行大量補充鈣片，因為攝取過量鈣質也可能造成結石，或影響其他礦物質吸收。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

