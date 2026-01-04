自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

喪禮失憶2小時 海馬迴中風險當卡到陰

2026/01/04 05:30
喪禮失憶2小時 海馬迴中風險當卡到陰

▲醫生表示，從MRI可看出右側海馬迴有一點亮亮的影像，（圖中紅圈亮點處），證實是因情緒激動引發局部中風，導致「短暫性全面失憶」。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

一名60歲張姓婦人日前參加親人喪禮時，突然神情異常反覆詢問：「我為什麼在這裡？」家屬一度以為她是悲傷過度「卡到陰」，沒想到就醫後發現，竟是腦部「海馬迴」區域中風引起的「短暫性全面失憶」。醫師提醒，這類中風症狀不明顯，極易被忽略，若未及時就醫，恐錯失治療黃金期。

短暫性全面失憶 數小時後恢復

家屬表示，婦人參加喪禮前一切正常，沒有中風常見的手腳無力、口齒不清等症狀，但是在2小時的喪禮過程中，她突然神情陷入空洞，不斷反覆詢問「我為什麼在這裡」、「你要做什麼」等問題，喪禮結束後才慢慢恢復正常，卻完全不記得剛才異狀，只覺得精神疲憊想睡，在親友提醒後，決定就醫檢查。

彰化縣員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，經核磁共振（MRI）檢查顯示，婦人右側海馬迴出現一點亮亮影像，證實是因情緒激動引發局部中風，導致「短暫性全面失憶」。

陳彥秀解釋，「短暫性全面失憶」常在情緒劇烈起伏、重大壓力或身體狀況異常時發生，患者會不斷反覆提問，卻無法形成當下記憶，通常數小時後恢復，但發病期間的記憶會完全空白，由於症狀特殊，常被誤認為心理或精神問題，因而延誤就醫。

陳彥秀指出，該名婦人除了喪禮期間的記憶缺失外，四肢活動與其他認知功能皆正常，外觀看不出曾中風，倘若當時未就醫，可能根本不會發現自己中風。

不明顯中風 仍須藥物治療追蹤

陳彥秀強調，這類「不明顯的中風」容易被忽略，即使症狀已經緩解，患者仍須接受抗血小板藥物治療與定期追蹤，以降低再次中風的風險。她呼籲，若家人突然出現短暫記憶空白、反覆詢問相同問題，即使沒有肢體無力或言語障礙，也應盡快就醫檢查，以免延誤治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中