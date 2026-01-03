自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

銀髮族血尿 攝護腺癌警示信號

2026/01/03 05:30
銀髮族血尿 攝護腺癌警示信號

▲男性長者如果發現血尿，一定要就醫，接受進一步檢查，以排除腫瘤的可能性。（照片提供／王舒民）

文／王舒民

最近2名年約70歲男病患因血尿就醫；經檢查後都確診為攝護腺惡性腫瘤，其中1人還伴隨腎臟的泌尿上皮癌，所幸是初期，經開刀後恢復良好，目前接受定期追蹤。

血尿是指尿液中含有血液的1種情況，可以是肉眼可見的（明顯血尿）或僅通過檢測發現的（顯微鏡血尿）。造成血尿的原因包括尿路感染、腎結石以及腫瘤等。

當銀髮族出現血尿的情況時，這可能是1個警示信號，對於男性來說，要特別考慮攝護腺腫瘤的風險，這是男性中常見的癌症之一，其早期可能並沒有明顯的症狀，但隨著病情的進展，可能會出現血尿等徵兆。

年齡是1個重要的危險因素，隨著年紀的增長，攝護腺腫瘤的發病率逐漸上升。此外，家族史、生活方式（如飲食、運動習慣）、種族（某些族群如非裔男性風險較高）及男性荷爾蒙濃度等，也會影響發病機率。對於老年男性而言，定期的健康檢查尤為重要。

根據研究顯示，約有3%的血尿患者與攝護腺惡性腫瘤相關，肉眼可觀的血尿相關性為5.9%，顯微鏡血尿則有1.4%的可能性，年紀愈大風險愈高。發現血尿時，應該及時就醫，進行詳細的檢查以確定病因，並可能需要進一步的影像學檢查（如MRI或CT掃描）及組織切片來確認是否有腫瘤存在。

除了血尿，其他可能症狀包括排尿困難、頻尿或急尿。這些症狀常常被認為是年齡因素造成的自然變化，但如果持續存在或加重，應特別注意。早期發現和診斷對於提高治療成效至關重要。

50歲起應就醫定檢

◎預防攝護腺癌可以這樣做

●健康飲食：包括增加蔬菜、水果和全穀類食物的攝入，減少紅肉和高脂肪食物的消費。

●保持規律運動：保持適當的運動量，有助於改善整體健康，降低癌症風險。

●定期篩檢：特別是家族有攝護腺癌病史的男性，建議在50歲後開始定期檢查，包括血液檢查（PSA檢驗）和攝護腺檢查。

年長男性在面對血尿的情況時，應該保持警覺並及時求醫。保持健康的生活方式和定期檢查，將是預防攝護腺腫瘤的關鍵。

（作者為台中舒民診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中