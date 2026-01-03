銀髮族血尿 攝護腺癌警示信號

▲男性長者如果發現血尿，一定要就醫，接受進一步檢查，以排除腫瘤的可能性。（照片提供／王舒民）

文／王舒民

最近2名年約70歲男病患因血尿就醫；經檢查後都確診為攝護腺惡性腫瘤，其中1人還伴隨腎臟的泌尿上皮癌，所幸是初期，經開刀後恢復良好，目前接受定期追蹤。

血尿是指尿液中含有血液的1種情況，可以是肉眼可見的（明顯血尿）或僅通過檢測發現的（顯微鏡血尿）。造成血尿的原因包括尿路感染、腎結石以及腫瘤等。

當銀髮族出現血尿的情況時，這可能是1個警示信號，對於男性來說，要特別考慮攝護腺腫瘤的風險，這是男性中常見的癌症之一，其早期可能並沒有明顯的症狀，但隨著病情的進展，可能會出現血尿等徵兆。

年齡是1個重要的危險因素，隨著年紀的增長，攝護腺腫瘤的發病率逐漸上升。此外，家族史、生活方式（如飲食、運動習慣）、種族（某些族群如非裔男性風險較高）及男性荷爾蒙濃度等，也會影響發病機率。對於老年男性而言，定期的健康檢查尤為重要。

根據研究顯示，約有3%的血尿患者與攝護腺惡性腫瘤相關，肉眼可觀的血尿相關性為5.9%，顯微鏡血尿則有1.4%的可能性，年紀愈大風險愈高。發現血尿時，應該及時就醫，進行詳細的檢查以確定病因，並可能需要進一步的影像學檢查（如MRI或CT掃描）及組織切片來確認是否有腫瘤存在。

除了血尿，其他可能症狀包括排尿困難、頻尿或急尿。這些症狀常常被認為是年齡因素造成的自然變化，但如果持續存在或加重，應特別注意。早期發現和診斷對於提高治療成效至關重要。

50歲起應就醫定檢

◎預防攝護腺癌可以這樣做

●健康飲食：包括增加蔬菜、水果和全穀類食物的攝入，減少紅肉和高脂肪食物的消費。

●保持規律運動：保持適當的運動量，有助於改善整體健康，降低癌症風險。

●定期篩檢：特別是家族有攝護腺癌病史的男性，建議在50歲後開始定期檢查，包括血液檢查（PSA檢驗）和攝護腺檢查。

年長男性在面對血尿的情況時，應該保持警覺並及時求醫。保持健康的生活方式和定期檢查，將是預防攝護腺腫瘤的關鍵。

（作者為台中舒民診所院長）

