健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

貼牙貼片 須牙醫師專業評估

2026/01/02 05:30
貼牙貼片 須牙醫師專業評估

▲黃郁祺醫師看診中；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／黃郁祺）

文／黃郁祺

曾聽聞有患者曾在非牙科專業的美容機構接受所謂「快速牙貼片」療程，過程僅約2小時，直接在牙齒上塗黏著劑、貼上樹脂貼片，未拍X光、未檢查牙齒與牙齦健康，也未評估牙髓狀況。

檢查牙齒牙齦健康 術後追蹤更為重要

剛完成時，牙齒雖亮白整齊，但不到半年，牙齦紅腫流血、貼片邊緣變色，並出現裂痕。後續牙科檢查發現貼片密合不良，細菌與食物殘渣堆積導致牙齦發炎、蛀牙及牙齒敏感。最終只能拆除貼片重做，費用遠高於原牙齒美容療程。

進行牙貼片以前，應先檢查牙齒和牙齦健康，必要時，拍X光確認牙髓狀態。接著進行牙齒表面清潔與微磨，確保貼片能與牙齒緊密黏合，貼片材質、厚度、邊緣設計也會根據患者牙齒形狀調整，最後黏著時需要控制光固化時間和黏著劑量，術後並進行檢查與維護衛教說明。

牙貼片主要分為樹脂貼片和陶瓷貼片。樹脂貼片材料較柔軟，可直接在牙齒表面塑型，費用較低、療程快速，但耐磨性與抗染色性較差，邊緣密合不佳容易藏汙納垢。陶瓷貼片則材質堅硬、美觀度高，耐色素沉澱，使用壽命較長，但需要更精準的牙齒預備與黏著技術，因此操作難度高、費用也較高。

無論哪一種貼片，施作流程都需要由具牙醫師資格的人員操作，包括檢查牙齒牙齦健康、牙齒表面處理、貼片黏著與邊緣拋光，並做好術後追蹤。

提醒民眾，如果要做牙貼片，應選擇合法設立的牙科診所，由牙醫師操作。且貼片前，應有完整的檢查和評估，了解牙齒是否有蛀牙、裂痕或牙齦問題。

療程後，還需追蹤檢查，確認貼片與牙齒邊緣密合良好，避免食物殘渣和細菌累積。

非專業機構雖然標榜快速或低價，但容易忽略這些細節，長期可能帶來牙齦炎、蛀牙或貼片脫落等問題。

快速變美的過程若沒有專業醫療流程，可能暗藏長期風險，對患者而言，外觀改善固然重要，但牙齒的結構與健康更不可忽視。

（作者為貝麗牙科診所醫師）

