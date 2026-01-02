安全睡眠5守則 降低嬰兒猝死風險

▲天氣變冷，小兒科醫師提醒，嬰兒仰睡、穿著只要比大人多1件，用穿戴式睡袋取代厚被等，是安全睡眠守則；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者蔡愷恆／台北報導

氣溫驟降，許多新手爸媽擔心寶寶保暖是否足夠，卻也憂心過度保暖增加嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome，SIDS）風險。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科醫師提醒過熱比受涼更危險，建議「安全睡眠5大守則」，包括仰睡、使用合格嬰兒寢具、同房不同床、穿著比大人多1件，以及用穿戴式睡袋取代厚被，可大幅降低風險。

避免過度保暖 「比大人多1件」即可

聯醫婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指1歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。

請繼續往下閱讀...

黃啟南分析，冬天為高風險季節的原因，包括家長擔心嬰兒受涼而過度包裹，導致體溫過高，或因寒冷而與嬰兒同床睡眠，床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。

黃啟南建議「安全睡眠5大守則」：1、嬰兒應採仰睡，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險；2、使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶；3、「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持6個月，最好到滿1歲，可降低約5成風險；4、避免過度保暖，穿著原則為「比大人多1件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗；5、使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，避免使用加重睡袋或加重包巾。

黃啟南並說 ，門診常有家長詢問寶寶是否會冷到醒來或哭鬧？其實，這反而是安全警訊，因為過熱比受涼更危險。他提醒，使用電暖器應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通。

黃啟南補充，不建議父母與嬰兒同床睡眠，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽菸習慣時，風險更高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法