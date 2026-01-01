自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

術前「免疫合併化療」 三期胃癌切除未現殘癌

2026/01/01 05:30

▲饒坤銘醫師說明，「免疫治療合併化學治療」術前療法，可提前觀察藥物反應、協助縮小腫瘤，可降低手術風險。（義大癌醫院提供）

記者蘇福男／高雄報導

1名53歲男子持續胃痛、食慾不振，體重短時間內減輕10公斤，原以為只是腸胃不適，就醫檢查竟確診為第3期胃癌，腫瘤已影響胃部功能，患者配合高雄義大癌治療醫院建議，採用自費的「免疫治療合併化學治療」作為術前療法，再切除胃部腫瘤，術後達成「病理完全反應」，腫瘤組織並未發現殘存癌細胞。

術前治療成趨勢 提升腫瘤可切除率

義大癌治療醫院副院長饒坤銘指出，過去胃癌治療多以手術後化療為主，但近年研究已證實，術前治療能有效提升腫瘤可切除率，若術後病理組織中「完全找不到癌細胞」，稱為「病理完全反應」，通常與更低的復發風險及更理想的長期預後相關，已成為國際高度重視的治療指標。

▲影像檢查顯示，患者罹患第3期胃癌，腫瘤已影響胃部功能。（義大癌醫院提供）

▲患者接受「免疫治療合併化學治療」後，再切除胃部腫瘤。（義大癌醫院提供）

饒坤銘表示，「免疫治療合併化學治療」術前療法，可以提前觀察藥物反應、協助縮小腫瘤，並且有助於降低手術風險，該名患者在為期2個月的術前免疫治療合併化療期間，雖然曾出現噁心、掉髮、倦怠等副作用，但在家人鼓勵陪伴下，仍堅定完成療程，隨著治療進展，患者症狀逐漸改善，胃痛減緩、進食量增加、精神與體力明顯好轉。

經義大醫療外科團隊進一步評估後，確認患者體況已達手術標準，因此進行胃部腫瘤切除，術後病理檢查顯示，腫瘤組織中未發現殘存癌細胞，達成「病理完全反應」，治療成效理想，饒坤銘建議患者術後再補足2個月化療，並持續1年免疫治療；他強調，國際臨床試驗顯示，達到病理完全反應的患者通常擁有更佳的預後，但治療仍需全程完成，以維持長期穩定。

不過，免疫治療藥物及歐洲紫杉醇屬健保未全面給付項目，患者需自費。

