國健署示警 孕婦日抽10支菸 孩子骨折風險增

▲孕期吸菸或接觸二手菸，都不利母親和胎兒健康。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

吸菸不僅有害心血管健康，也會干擾骨質代謝，甚至影響下一代！

降低鈣質吸收 影響胎兒骨骼發育

衛福部國健署昨引用國際研究指出，母親吸菸量與孩子骨折風險具有劑量效應關係，孕期吸菸不僅影響母體健康，也會降低鈣質吸收效率，進一步影響胎兒骨骼形成與發育。長期追蹤更發現，每天吸菸超過10支的重度吸菸孕婦，其子女在5至15歲期間更容易發生骨折。

國健署長沈靜芬指出，任何形式的菸品都有害，不論是直接吸菸，或暴露於二手、三手菸環境中，都可能引發呼吸道與心血管疾病，同時干擾骨質代謝。吸菸是多種慢性疾病的重要危險因子，菸草煙霧中的尼古丁、焦油等有害物質，會破壞骨骼結構，使骨骼密度下降、變得脆弱，一旦跌倒或受到碰撞，就更容易發生骨折。

國健署引用的研究是分析芬蘭1987年1月至1990年9月期間出生的兒童資料，並追蹤其醫療紀錄至成年早期，結果發現，母親在孕期吸菸是影響後代骨折風險的重要因素之一，孕婦每天吸菸超過10支，孩子日後面臨骨折的風險會明顯增加。

女性更年期骨鬆、骨折風險倍增

除了影響下一代，吸菸對女性自身的骨骼健康同樣造成明顯傷害。沈靜芬指出，雌激素在維持骨骼密度與穩定性上扮演關鍵角色，但菸草煙霧具有抗雌激素作用，會加速骨質流失，等同讓骨頭長期處於「負重運作」狀態，使女性在更年期後更容易罹患骨質疏鬆症，骨折風險也隨之升高。

為守護全民健康，我國已於2023年修正施行「菸害防制法」，明定未滿20歲的兒童與青少年、孕婦，以及大專院校、幼兒園、醫療機構與大眾運輸工具等場所，全面禁止使用菸品。沈靜芬表示，透過法規這條「韁繩」，可降低菸害暴露，為各年齡層打造更安全的生活環境。

☆自由時報關心您，吸菸有害健康☆

