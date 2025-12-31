未打疫苗釀憾事！ 6旬癌症男染流感不治

▲接種流感疫苗可防流感重症。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲疾管署防疫醫師許玉龍說明，近期1例流感死亡個案的病情。（記者侯家瑜攝）

流感疫情升溫在即，疾管署副署長林明誠昨指出，隨氣溫下降、歲末人潮聚集增加，流感傳播風險明顯上升，推估約再2至3週恐突破流行閾值，並可能在春節前後達到高峰；截至12月29日，全國公費流感疫苗尚餘約23.8萬劑，呼籲高風險族群盡速接種。

疾管署︰高風險族群速接種

疾管署防疫醫師許玉龍昨說明，南部1名60多歲男性，罹有癌症病史，未接種本季流感疫苗，11月中旬陸續出現咳嗽、發燒、倦怠等症狀，3天後因呼吸困難、意識不清送醫，確診感染A型流感H3N2，併發肺炎、呼吸衰竭及急性腎衰竭，入住加護病房接受呼吸器與洗腎治療，住院約5週後，於12月中旬不幸過世，死因為流感併發肺炎重症。

請繼續往下閱讀...

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診81557人次，與前一週相當，但新增11例流感併發重症及4例死亡；新冠疫情方面，國內仍處低點波動，上週門急診就診944人次，較前一週下降14.8%。

林明誠指出，若扣除近期假期因素，門急診就診人次仍呈現約3%上升，顯示疫情並非完全持平；隨低溫天氣來臨、病毒活性增加，加上聚餐、跨年與返鄉人潮，疫情持續升溫的可能性高，推估最快2週後恐達流行門檻，高峰可能落在春節前後，但規模或許不若以往嚴峻。

林明誠表示，截至2025年12月29日，公費流感疫苗已接種約658.9萬人次，尚餘23.8萬劑；新冠疫苗累計接種約156.8萬人次，其中Novavax JN.1約3.5萬人次。自2026年1月1日起，新冠疫苗公費擴大至滿6個月以上未接種者，呼籲扶老攜幼接種，降低重症與死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法