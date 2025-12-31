自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

未打疫苗釀憾事！ 6旬癌症男染流感不治

2025/12/31 05:30
未打疫苗釀憾事！ 6旬癌症男染流感不治

▲接種流感疫苗可防流感重症。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

未打疫苗釀憾事！ 6旬癌症男染流感不治

▲疾管署防疫醫師許玉龍說明，近期1例流感死亡個案的病情。（記者侯家瑜攝）

流感疫情升溫在即，疾管署副署長林明誠昨指出，隨氣溫下降、歲末人潮聚集增加，流感傳播風險明顯上升，推估約再2至3週恐突破流行閾值，並可能在春節前後達到高峰；截至12月29日，全國公費流感疫苗尚餘約23.8萬劑，呼籲高風險族群盡速接種。

疾管署︰高風險族群速接種

疾管署防疫醫師許玉龍昨說明，南部1名60多歲男性，罹有癌症病史，未接種本季流感疫苗，11月中旬陸續出現咳嗽、發燒、倦怠等症狀，3天後因呼吸困難、意識不清送醫，確診感染A型流感H3N2，併發肺炎、呼吸衰竭及急性腎衰竭，入住加護病房接受呼吸器與洗腎治療，住院約5週後，於12月中旬不幸過世，死因為流感併發肺炎重症。

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診81557人次，與前一週相當，但新增11例流感併發重症及4例死亡；新冠疫情方面，國內仍處低點波動，上週門急診就診944人次，較前一週下降14.8%。

林明誠指出，若扣除近期假期因素，門急診就診人次仍呈現約3%上升，顯示疫情並非完全持平；隨低溫天氣來臨、病毒活性增加，加上聚餐、跨年與返鄉人潮，疫情持續升溫的可能性高，推估最快2週後恐達流行門檻，高峰可能落在春節前後，但規模或許不若以往嚴峻。

林明誠表示，截至2025年12月29日，公費流感疫苗已接種約658.9萬人次，尚餘23.8萬劑；新冠疫苗累計接種約156.8萬人次，其中Novavax JN.1約3.5萬人次。自2026年1月1日起，新冠疫苗公費擴大至滿6個月以上未接種者，呼籲扶老攜幼接種，降低重症與死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中