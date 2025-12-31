自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

醫教「簡易自我檢測失智」1分鐘說出12種4隻腳動物

2025/12/31 05:30
▲黃宗正醫師提醒，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，而錯失治療時機。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲高齡族群應落實「身動、腦動、互動」3動原則；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

73歲林女士近3年變得不愛外出，長時間待在家中看電視、滑手機，生活作息單調固定，近期出現睡眠障礙與情緒低落，原以為只是正常老化，直到原本擅長烹飪的她經常將調味料搞混、行為能力退化，家人才警覺異狀，就醫確診為早期失智症，合併憂鬱症狀，透過藥物治療，並至日照中心增加社交互動，林女士生活功能明顯改善，需定期回診追蹤。

台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科主任黃宗正指出，台灣邁入超高齡社會，失智症人口突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。

黃宗正表示，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化。發病前，多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況，隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

黃宗正說，失智症略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性則是腦傷、感染等造成；可逆性失智症由特定可逆性因素引起，例如營養缺乏、內分泌失調等，若及時發現並治療，有機會恢復。

作答明顯困難 建議至醫療院所評估

黃宗正提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」3動原則，控制三高與心血管疾病，採行「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材，可降低失智風險。

他提供BHT-7問卷中一項簡易的自我檢測方式，「請在1分鐘內盡可能說出4隻腳的動物，能說出12種以上為及格」。若作答明顯困難或詞彙卡頓，建議至醫療院所評估。

