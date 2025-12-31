自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

梅毒升溫 染病破9千例 15至24歲族群增加最多

2025/12/31 05:30
梅毒升溫 染病破9千例 15至24歲族群增加最多

▲疾管署副組長詹珮君說明年輕族群梅毒通報上升趨勢。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

梅毒升溫 染病破9千例 15至24歲族群增加最多

▲明年梅毒快篩服務量能將大幅提升，圖為梅毒快篩試劑。（疾管署提供）

今年愛滋病毒與淋病通報數雙雙下降，但梅毒疫情卻單獨上升，以15至24歲年輕族群增幅最為顯著。疾管署昨表示，明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生，將免費提供梅毒快速篩檢服務由原18家醫療院所，大幅擴增至79家，預計可提供1萬人次篩檢服務，盼及早攔阻疫情擴散。

梅毒升溫 染病破9千例 15至24歲族群增加最多

▲防範性病，應全程正確使用保險套。（照片來源：shutterstock）

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，截至今年11月30日，全國梅毒新增9072例，較去年同期略增2%；其中15至24歲族群今年1月至11月新增1722例，年增9%，顯示年輕族群仍是性病防治的關鍵族群。相較之下，今年截至11月底，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，分別較去年同期下降12%與17%，僅梅毒呈現上升趨勢。

詹珮君分析，年輕族群梅毒通報數上升，主因在於性病症狀變化多端，無症狀或症狀輕微比例高，加上青少年與年輕族群對醫療資源可近性較低，導致不易早期診斷與治療。即使整體疫情看似受控，年輕族群反而容易延後發現，成為持續流行的重要原因。

她指出，不同性病在不同分期會出現不同症狀，部分患者甚至完全沒有不適，尤其女性更容易無症狀感染，因此疾管署持續與教育單位合作加強宣導，提醒只要有不安全性行為，就應主動接受篩檢。

針對梅毒若未及時治療的影響，詹珮君表示，梅毒與淋病多為可使用抗生素治癒的疾病，但若因未察覺而延誤治療，長期發炎恐導致女性生殖器官組織沾黏，增加不孕風險，並可能引發慢性腹痛；男性則可能出現排尿不適，甚至造成泌尿道結構改變，因此不建議拖延診斷與治療。

攔阻疫情 明年擴大免費快篩

疾管署自今年7月至11月提供性傳染病匿名諮詢服務1455人次，諮詢內容以性病知識、篩檢方式、症狀與治療為主；同期也提供2157人次梅毒快篩，初篩陽性率約2%，共發現42名陽性者，其中14人為曾通報的舊案，所有陽性者皆已完成轉介就醫與治療。

疾管署發言人林明誠提醒，只要曾有不安全性行為，包括陰道性交、口交或肛交，都有感染性傳染病的風險。預防關鍵在於全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有風險行為者應定期篩檢、完成治療，並提醒性伴侶一同檢驗與治療，避免反覆感染，降低社區傳播風險。

