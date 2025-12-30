一到冬天就鼻塞？ 中醫「三九貼」可調養體質

▲三九貼選擇背部大椎、肺俞、腎俞等穴位敷貼。（馬偕醫院提供）

記者侯家瑜／台北報導

入冬後，不少民眾鼻過敏、氣喘、久咳等舊疾發作。中醫師提醒，冬季是體內陽氣最弱、寒邪最易入侵的時節，若能把握時機調養體質，有助降低過敏反覆發作機率，也建議怕冷、容易手腳冰冷者可藉由「三九貼」來調養身體。

透過穴位敷貼助身體恢復平衡

馬偕醫院中醫部內兒科主治醫師張珮琳表示，三九貼屬於中醫外治法，將辛溫藥材製成藥餅，敷貼於背部特定經絡穴位，透過溫補陽氣、扶正祛寒，提升身體對寒冷氣候的調適能力，特別適合一到冬天過敏症狀加重、平時容易手腳冰冷、疲倦怕冷的族群，作為冬季體質調養的輔助方式。

隔9天貼1次 1個療程共3次

依傳統節氣概念，三九貼多於冬至後進行，每隔9天敷貼1次，1個療程共3次。今年治療期間自12月29日起，至2026年2月14日止。臨床上也可依民眾生活作息與體質狀況，經醫師評估後調整為每1至2週敷貼1次，1年約進行3至4次，以兼顧療效與實際需求。

誰適合三九貼？張珮琳表示，過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、容易反覆感冒、體質虛寒或怕冷者，以及非急性發作期的氣喘患者，都可考慮接受三九貼調養。若症狀較明顯，臨床上也會搭配中藥或針灸同步調理，提升整體效果，但是否適合仍需由中醫師評估。

她也提醒，正處於感冒、發燒、肺部感染期間的患者，孕婦、1歲以下嬰幼兒，以及有嚴重藥物過敏史者，原則上不建議進行三九貼。

三九貼常敷貼於大椎、肺俞、腎俞等穴位。成人一般建議敷貼2至4小時，孩童約0.5至2小時，首次治療多從較短時間開始。敷貼部位可能出現局部發紅、微熱或輕微搔癢，若不適加劇可提前取下。首次敷貼者建議於門診觀察10至15分鐘，並於1至2小時內避免沐浴。

