自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦後膝窩長腫塊、蹲跪會麻 揪出「貝克氏囊腫」作怪

2025/12/30 05:30
婦後膝窩長腫塊、蹲跪會麻 揪出「貝克氏囊腫」作怪

▲患者的右腳後膝窩有1個約5公分的貝克氏囊腫。（中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

婦後膝窩長腫塊、蹲跪會麻 揪出「貝克氏囊腫」作怪

▲陳威仁醫師說明，以微創膝關節鏡手術治療貝克氏囊腫，僅3至4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁。（記者廖雪茹攝）

1名50歲女士近來發現右腳後膝窩多了1顆腫塊，不但上下樓梯、蹲跪時出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。就醫後，骨科醫師診斷為「貝克氏囊腫」（又稱膕窩囊腫）約5公分；經醫病溝通，患者接受微創膝關節鏡手術治療，手術約30分鐘，術後隔天即可下床活動，2天後順利出院。

微創膝關節鏡手術搞定

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁表示，貝克氏囊腫常見於中高齡族群，主要伴隨退化性膝關節炎，由於關節腔內關節液過多（膝蓋積水），過多的關節液因為膝內壓力過大，經由膝關節後方的單向閥門流出，堆積在膝窩後方，而形成1顆「水球」。

大部分患者都是自己突然摸到1顆腫塊而擔憂就診。陳威仁指出，若症狀輕微，建議先休息、減少過度蹲跪，以免造成膝關節的負擔，囊腫大多會隨著時間，自然吸收而縮小。

但若囊腫持續存在或反覆發作，可考慮先以抽吸治療緩解症狀，但若囊腫持續變大，除了影響蹲跪、走路，嚴重時會壓迫血管及神經，引起麻木、血液循環不良，甚至腫脹感加劇，則建議手術治療。

陳威仁指出，傳統手術需在後膝窩開較大的傷口切除囊腫，傷口疼痛度較高、疤痕較明顯也容易造成疤痕攣縮，影響關節活動度。

以微創膝關節鏡手術，僅需3至4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁，並可以同時檢查關節腔內其他病灶，復原快、疼痛少、疤痕小，大幅降低術後對日常生活的影響。

陳威仁提醒，貝克氏囊腫雖屬良性腫瘤，但若反覆疼痛、影響行動，甚至造成神經、血管壓迫，建議及早就醫檢查，釐清是否伴隨退化性關節炎或半月板損傷。

平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中