強震過後暈不停 按壓耳穴緩解不適

27日深夜，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，不少民眾在地震結束後，陸續出現頭暈、天旋地轉、站不穩等不適症狀，甚至覺得「地板還在晃」。對此，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，地震後常見的暈眩，多半與內耳平衡系統受到影響有關，並非真正的腦部疾病，多數情況可在短時間內自行緩解。

內耳平衡覺短暫失調

周宗翰說明，人體內耳包含耳蝸及三小聽骨，負責平衡感受，當地震造成劇烈晃動時，內耳平衡覺會短暫失調，導致暈眩、噁心或站立不穩的感覺。他強調，這類不適常讓人誤以為是頭部出問題，其實關鍵在於耳朵的平衡系統一時無法適應突如其來的震動。

▲強震過後，有人仍感到天旋地轉，中醫師周宗翰建議，可試著輕柔按摩雙耳，並按壓耳朵後方凹陷處的翳風穴，有助調節與改善情況。（照片提供／醫師周宗翰）

針對地震後的不適症狀，周宗翰建議，民眾可先透過簡單的自我保養方式緩解，例如輕柔按摩雙耳，並按壓耳朵後方凹陷處的翳風穴，有助調節內外耳壓力，改善暈眩情況，一般而言，多數人的症狀約在幾分鐘內就會減輕，較為明顯者可能持續5到10分鐘，少數甚至可達30分鐘，但多半在休息或睡一覺後即可恢復正常。

不過，周宗翰提醒，若本身作息不正常，暈眩持續時間可能拉長，如長期熬夜、過度疲勞者，頭部與神經系統本就處於緊繃狀態，遇到地震刺激，更容易誘發眩暈反應；此外，部分女性在經前頭痛期間，若碰上強烈地震，也可能出現較明顯的不適感。

伸展、按摩放鬆肩頸

至於是否需要特別補充飲食或保健食品，周宗翰認為影響有限，關鍵仍在於充足睡眠與放鬆身體，他指出，肩頸長期緊繃會影響頭部壓力與筋膜張力，進而加重暈眩感，平時可透過伸展運動、熱敷或按摩來放鬆肩頸，有助降低地震後不適風險。

