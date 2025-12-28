自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

影響生殖細胞品質 備孕「鋅」焦點

2025/12/28 05:30
影響生殖細胞品質 備孕「鋅」焦點

▲微量元素鋅可影響生殖能力與荷爾蒙平衡，而牡蠣、蝦等食物富含鋅。（照片來源：shutterstock）

文／高子晴

影響生殖細胞品質 備孕「鋅」焦點

▲無論男性或女性，鋅的攝取是否充足，都可能影響生殖能力與荷爾蒙平衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

許多正在備孕或接受人工試管療程的夫妻，往往將焦點放在卵子數量、精蟲活動力，卻忽略了一個看似不起眼、卻深深影響生殖細胞品質的微量元素──鋅。

鋅是人體必需的微量元素之一，雖然在體內含量很低，卻參與數百種酵素的運作，與細胞分裂、蛋白質合成及免疫功能密切相關。由於人體無法自行合成鋅，必須透過日常飲食攝取，若長期攝取不足，身體機能會逐漸受到影響，而生殖系統往往是最早出現變化的系統。

多數人可能聽過鋅有助於提升男性功能與精蟲品質，但事實上，無論男性或女性，鋅的攝取是否充足，都可能影響生殖能力與荷爾蒙平衡。

攝取不足導致月經不規律 影響受孕

對男性而言，當鋅攝取不足時，可能出現精子數量減少、活動力下降的情形，同時男性荷爾蒙（睪固酮）也可能降低，進而影響性慾與肌肉量。這也是許多男性保健食品常將鋅列為主要成分之一的原因。

對女性來說，鋅參與卵子成熟、排卵、受精以及早期胚胎發育的過程，若攝取不足，可能導致月經週期不規律，甚至影響受孕。在懷孕期間，鋅不足也可能增加胎兒生長遲緩或神經管發育異常的風險。目前有研究指出，在試管嬰兒療程中，女性若缺乏鋅，胚胎品質會下降，懷孕率也隨之降低。

血中鋅濃度是評估體內鋅含量的常用指標，成人正常值約為700-1200μg/L。若低於此範圍，可能與攝取不足或吸收不良有關。

常見的鋅來源包括：牡蠣、牛肉、豬肉、雞肉、魚類、蛋、堅果及豆類等，其中動物性鋅較容易被人體吸收；植物性鋅則可能受到植酸影響，吸收率相對較低。一般營養均衡者較不易出現鋅缺乏，但素食者、嚴重偏食者、腸胃吸收不良者（例如︰腸胃切除手術、減肥手術後）、嚴重肝腎疾病患者，容易有鋅缺乏情形，需適量補充含鋅營養品。

非補充愈多愈好 過量可能引起噁心腹痛

需注意的是，鋅並非補充愈多愈好。過量攝取可能引起噁心、腹痛，甚至影響其他礦物質（如銅、鐵）的吸收。依據國健署建議，每日鋅攝取量為成年男性15mg、女性12mg，上限為 35mg。補充鋅時，仍建議以天然食物為主要來源，並遵循「適量、均衡」的原則。

（作者為生生不息婦產科暨生殖中心醫師）

