減重掉脂肪也掉肌肉 記得肌力訓練

▲胸腰筋膜（星星標示處）包覆豎脊肌和多裂肌，注射位置主要在腰椎第5節附近的多裂肌。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

人體許多承重的關節疼痛，例如腰椎退化、薦髂關節炎、膝關節退化，都證明與體重負荷有關。

體重過重的患者減重後，配合適當的肌肉力量鍛鍊，都能改善疼痛，不盡然需要依賴儀器治療和止痛藥使用。

然而，體重下降不會只有減掉脂肪的重量，肌肉量也會一起下降，所以，減重期間飲食控制與肌力訓練都是不可或缺的。

在減重期間，要讓身體慢慢適應相對低糖低油的飲食習慣，進食的時間、食量需要穩定，不可過度節食或暴飲暴食，並搭配重量訓練，既可以緩解肌肉量下降，也能夠維持體能與雕塑體態。

以王先生為例，他有體重過重和血脂肪過高的問題，經專業建議後，採取適當的藥物治療，並配合營養師調整飲食習慣。剛開始減重的2個月內，體重和腹圍均明顯下降，但他也注意到手臂和大腿肌肉流失。

某次重量訓練進行硬舉後，下背部疼痛無法挺直，經醫師檢查後發現於右側腰椎肌肉緊繃，腰椎薦椎交接處的肌肉筋膜皆有壓痛感，超音波檢查後發現該處的豎脊肌、多裂肌出現撕裂傷（如圖），合併包覆於肌肉表層的胸腰筋膜撕損傷。在針對受傷處進行數次增生治療與自體血小板血漿注射後，症狀改善。

體重下降 重訓宜適時調整

減重期間隨著肌肉量下降，肌肉力量也可能下降，若原本就有重訓的人，需適當調整重訓重量。除了最大負荷重量會下降外，可承受的次數與組數皆需要針對個別狀況調整，等待身體負荷穩定後，再慢慢加強強度。

倘若出現運動傷害，應根據受傷的嚴重度選擇治療的方法。輕度拉傷先以冷熱敷、電療、高能量雷射為主，若已有肌肉筋膜或韌帶撕裂傷，則積極採取相應的注射治療。同時，循序漸進的增加腰椎、髖臀部、腹部的訓練。可以練習平板支撐，以手肘彎曲撐地、雙腳打直且腳趾撐地而使身體呈現平板狀，並讓肩膀和手肘維持90度，可以強化核心的肌群！

（作者為順新復健科診所院長）

