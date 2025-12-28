感冒持續痰濃鼻涕黃 不要拖成鼻竇炎

▲若感冒超過1週仍持續出現黃色鼻涕或濃稠黃痰，要小心是鼻竇炎。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／曾信嘉

在季節變換、病毒活躍的時期，鼻塞、喉嚨癢、咳嗽或流鼻水等感冒症狀十分常見。然而，若感冒超過1週仍持續出現黃色鼻涕或濃稠黃痰，許多人會以為是「上火」或感冒變難好，其實這可能是鼻竇炎的警訊，不可輕忽。

慢性鼻竇炎 需要手術治療

鼻竇炎是鼻竇黏膜因感染或過敏而發炎。感冒時，黏膜腫脹會阻塞鼻竇，使分泌物無法排出，導致黃鼻涕、鼻塞、頭悶或臉部壓迫感。大多數急性鼻竇炎能在數週內改善，但若症狀反覆、遲遲未好，或因過敏體質讓黏膜持續發炎，就可能演變成慢性鼻竇炎，甚至需接受手術治療。

典型鼻竇炎症狀包括：持續黃綠色鼻涕、長期鼻塞、嗅覺下降、頭痛、臉頰或眼周悶痛。有些人夜間特別容易咳嗽，清晨也會有大量濃痰。若發炎波及眼眶周邊，可能出現眼周紅腫或視力模糊，此時必須立即就醫。

診斷鼻竇炎時，耳鼻喉科醫師會使用鼻內視鏡檢查鼻腔深處，觀察黏膜腫脹、分泌物與可能的結構問題。例如鼻中膈偏曲或鼻竇出口狹窄。如懷疑發炎較深或有嚴重阻塞，可能需安排電腦斷層（CT）更精準了解鼻竇狀況。

治療上，急性鼻竇炎多以藥物與鼻腔清洗為主，包括抗生素（視情況而定）、化痰藥及能減少黏膜腫脹的藥物。生理食鹽水鼻腔沖洗能有效清除濃稠分泌物，改善鼻竇通氣，並促進黏膜修復。若本身為過敏體質，控制過敏症狀，也能減少鼻竇炎反覆發作的機率。對於藥物效果有限、長期不癒的慢性鼻竇炎，醫師可能會建議內視鏡鼻竇手術，以恢復鼻竇正常功能。

想避免鼻竇炎惡化，最重要的原則就是「不要拖」。如果黃鼻涕或黃痰超過1週未改善，伴隨臉部悶痛、嗅覺變差、頭痛加劇或夜間咳不停等情形，建議盡早就醫。平時保持鼻腔濕潤、多喝水、定期鼻腔沖洗、避免空氣污染和菸害，也能降低發炎機會。

（作者為彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部主治醫師）

