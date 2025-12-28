瘦瘦針增加尿道感染？ 糖尿病患風險較高

▲私密處若出現明顯異味、排尿疼痛或紅腫劇痛，仍應就醫檢查；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲部分民眾施打瘦瘦針後，出現尿道口搔癢、卡卡等不適，醫師提醒，症狀未必是感染所致。（資料照）

瘦瘦針等具控糖、抑制食慾效果的藥物，近年在臨床上愈來愈常見，除糖尿病患者外，也有不少民眾在醫師評估後作為體重控制輔助，隨著使用族群擴大，有民眾反映施打後出現尿道口搔癢、刺刺卡卡等不適，醫師指出，這類情形並不罕見，但未必代表感染。

林口長庚醫院泌尿系副主任陳煜表示，門診中幾乎每月都會遇到因尿道搔癢或泌尿道感染就醫、同時有使用瘦瘦針的患者，其中以糖尿病病人比例較高。

尿液糖分高、喝水不足是主因

他強調，瘦瘦針本身並非感染元凶，真正關鍵多半與尿液含糖量偏高、喝水不足，以及個人免疫與代謝狀況有關。

陳煜說，當尿液糖分較高又水分攝取不足，高糖尿液殘留在尿道口，容易成為細菌滋生的溫床，增加尿道搔癢甚至泌尿道感染風險。

此外，女性因尿道較短、位置較內側，發生不適比例略高，男性整體風險較低，但若有包皮過長或清潔不佳情況，感染機率也會增加，整體而言仍以糖尿病患者風險最高。

不過，尿糖增加是否真的與瘦瘦針有關？台大醫院新陳代謝科主治醫師張以承說，瘦瘦針主要成分為GLP-1，其作用機轉為改善血糖控制，真正會讓尿糖上升的，是另一類糖尿病口服藥「SGLT-2 抑制劑」，透過促進糖分由尿液排出達到降血糖效果。

他指出，這類藥物對心臟、腎臟具保護力，但臨床上約3成女性病人會反映用藥後出現尿道搔癢。

針後尿道口癢 可能與體質偏濕熱有關

中醫門診也觀察到類似狀況，中醫師周宗翰指出，部分患者使用瘦瘦針後出現尿道口癢，未必是感染，可能與體質偏濕熱有關，若自行反覆使用抗生素或抗黴菌藥物，反而可能加重不適，調理上以清熱利濕、穩定代謝為主。

周宗翰並提醒，若出現明顯異味、排尿疼痛或紅腫劇痛，仍應就醫檢查，多數人在調整生活習慣、補充水分後，仍能在治療與生活品質間取得平衡。

