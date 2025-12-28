自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

瘦瘦針增加尿道感染？ 糖尿病患風險較高

2025/12/28 05:30
瘦瘦針增加尿道感染？ 糖尿病患風險較高

▲私密處若出現明顯異味、排尿疼痛或紅腫劇痛，仍應就醫檢查；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

瘦瘦針增加尿道感染？ 糖尿病患風險較高

▲部分民眾施打瘦瘦針後，出現尿道口搔癢、卡卡等不適，醫師提醒，症狀未必是感染所致。（資料照）

瘦瘦針等具控糖、抑制食慾效果的藥物，近年在臨床上愈來愈常見，除糖尿病患者外，也有不少民眾在醫師評估後作為體重控制輔助，隨著使用族群擴大，有民眾反映施打後出現尿道口搔癢、刺刺卡卡等不適，醫師指出，這類情形並不罕見，但未必代表感染。

林口長庚醫院泌尿系副主任陳煜表示，門診中幾乎每月都會遇到因尿道搔癢或泌尿道感染就醫、同時有使用瘦瘦針的患者，其中以糖尿病病人比例較高。

尿液糖分高、喝水不足是主因

他強調，瘦瘦針本身並非感染元凶，真正關鍵多半與尿液含糖量偏高、喝水不足，以及個人免疫與代謝狀況有關。

陳煜說，當尿液糖分較高又水分攝取不足，高糖尿液殘留在尿道口，容易成為細菌滋生的溫床，增加尿道搔癢甚至泌尿道感染風險。

此外，女性因尿道較短、位置較內側，發生不適比例略高，男性整體風險較低，但若有包皮過長或清潔不佳情況，感染機率也會增加，整體而言仍以糖尿病患者風險最高。

不過，尿糖增加是否真的與瘦瘦針有關？台大醫院新陳代謝科主治醫師張以承說，瘦瘦針主要成分為GLP-1，其作用機轉為改善血糖控制，真正會讓尿糖上升的，是另一類糖尿病口服藥「SGLT-2 抑制劑」，透過促進糖分由尿液排出達到降血糖效果。

他指出，這類藥物對心臟、腎臟具保護力，但臨床上約3成女性病人會反映用藥後出現尿道搔癢。

針後尿道口癢 可能與體質偏濕熱有關

中醫門診也觀察到類似狀況，中醫師周宗翰指出，部分患者使用瘦瘦針後出現尿道口癢，未必是感染，可能與體質偏濕熱有關，若自行反覆使用抗生素或抗黴菌藥物，反而可能加重不適，調理上以清熱利濕、穩定代謝為主。

周宗翰並提醒，若出現明顯異味、排尿疼痛或紅腫劇痛，仍應就醫檢查，多數人在調整生活習慣、補充水分後，仍能在治療與生活品質間取得平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中