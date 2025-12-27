自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

熟男新體位激戰女友 啪一聲隔天驚見「紫茄子」

2025/12/27 05:30

▲醫師提醒，部分患者可能會因私密處沒有明顯疼痛，延誤黃金治療時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲醫師提醒，部分患者可能會因私密處沒有明顯疼痛，延誤黃金治療時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者許國楨／台中報導

58歲的廖姓男子原只想在耶誕夜增添一點激情，沒想到反而被送進手術房。當晚在酒精助興下，他與女友嘗試女方較為主動的「女上男下」體位，過程中卻突聽見那話兒傳來一聲清脆異響，下一秒狀態瞬間「熄火」，讓他當場愣住。

陰莖骨折 緊急就醫修補手術

由於疼痛感並不明顯，廖男誤以為只是短暫拉傷，便草草休息作罷，未料隔天清晨起床，低頭一看卻發現情況急轉直下，不僅明顯腫脹，顏色也逐漸轉深，外觀有如茄子一般，這才嚇到趕緊就醫檢查，經診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂。

這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生，常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

所幸廖男及時接受修補手術，醫療團隊完整縫合破裂白膜並止血，術後恢復狀況良好。邱鴻傑也提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，承受外力能力較弱，親密行為應以安全與舒適為原則，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應盡速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

▲邱鴻傑醫師提醒，陰莖白膜破裂需及時處理，以免造成永久性勃起功能障礙。（亞大醫院提供）

▲邱鴻傑醫師提醒，陰莖白膜破裂需及時處理，以免造成永久性勃起功能障礙。（亞大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中