熟男新體位激戰女友 啪一聲隔天驚見「紫茄子」

▲醫師提醒，部分患者可能會因私密處沒有明顯疼痛，延誤黃金治療時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者許國楨／台中報導

58歲的廖姓男子原只想在耶誕夜增添一點激情，沒想到反而被送進手術房。當晚在酒精助興下，他與女友嘗試女方較為主動的「女上男下」體位，過程中卻突聽見那話兒傳來一聲清脆異響，下一秒狀態瞬間「熄火」，讓他當場愣住。

陰莖骨折 緊急就醫修補手術

由於疼痛感並不明顯，廖男誤以為只是短暫拉傷，便草草休息作罷，未料隔天清晨起床，低頭一看卻發現情況急轉直下，不僅明顯腫脹，顏色也逐漸轉深，外觀有如茄子一般，這才嚇到趕緊就醫檢查，經診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術。

請繼續往下閱讀...

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂。

這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生，常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

所幸廖男及時接受修補手術，醫療團隊完整縫合破裂白膜並止血，術後恢復狀況良好。邱鴻傑也提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，承受外力能力較弱，親密行為應以安全與舒適為原則，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應盡速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

▲邱鴻傑醫師提醒，陰莖白膜破裂需及時處理，以免造成永久性勃起功能障礙。（亞大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法