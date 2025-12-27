自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

「斷指」不必截短 皮瓣重建術保住關節活動度

2025/12/27 05:30

▲梁先生的左手食指術後恢復良好。（記者許麗娟攝）

▲梁先生的左手食指術後恢復良好。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

50歲梁先生上月初保養車輛時，誤觸運轉中機件導致左手食指頭遭切斷，末端指節骨頭外露，急診就醫時，巧遇骨科醫師呂俊寬童年時曾發生相同意外，靠著皮瓣重建手術，避免截骨，並完整保留指關節功能。

醫師也是過來人 小學時期採同術式保住手指

高雄杏永醫院骨科醫師呂俊寬表示，自己在小學2年級時，因好奇把手伸進甘蔗機，導致食指被絞斷，當時醫師建議截掉末端指節，所幸家人改帶到長庚醫院，接受了交指皮瓣重建手術，讓他完整保留手指功能，如今才能靈活進行各項骨科及外科手術。

呂俊寬指出，梁先生就醫時，食指的指腹已缺少軟組織覆蓋、骨頭外露，若依傳統方式治療，必須切除外露骨頭並縮短手指，使皮膚能完整縫合，這樣的處置會犧牲手指末端關節，未來無法如常彎曲、抓握，功能大幅受限，事實上，手指保留越長，功能越好。

呂俊寬說，交指皮瓣重建手術是利用鄰近手指的健康皮膚與血液供應，重新建立完整覆蓋組織，以保留指骨與關節活動度。

手術過程是取梁先生左手中指上層的皮瓣和軟組織，覆蓋到遭切斷的食指指腹，經顯微手術縫合，再取手臂內側的皮膚修復中指被取用的部位。術後至今1個多月，梁先生的手指恢復良好，並表示：「當時看到醫師也有相同慘痛經歷且功能無損，就更放心讓他做手術，感謝醫師的治療。」

▲呂俊寬醫師（右）為梁先生（左）進行皮瓣重建手術，保留指關節功能。（記者許麗娟攝）

▲呂俊寬醫師（右）為梁先生（左）進行皮瓣重建手術，保留指關節功能。（記者許麗娟攝）

