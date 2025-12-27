自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

入冬筋骨舊疾易復發？中醫藥膳足浴祛風通氣血

2025/12/27 05:30

▲桑寄生黑豆藥膳雞湯。（照片提供／王儀絜）

▲桑寄生黑豆藥膳雞湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

冬季氣溫偏低，容易影響血液循環與筋骨健康，身體舊疾或痠痛也可能加劇，因此，日常保健相形重要。半夜如廁宜加件衣服，早晨起床前先稍微活動筋骨，外出時記得穿著保暖衣帽及配件；飲食方面宜選擇熱食，少冰冷；居家可泡腳或熱敷來暖身，亦可善用中藥藥膳來照護。

半夜如廁要保暖 睡醒活動筋骨再下床

分享一道可暖身的美味藥食膳及一帖舒緩足浴方

◎桑寄生黑豆藥膳雞湯：

●藥食材：桑寄生、黑豆、枸杞、雞腿肉、鮮香菇、生薑、米酒、鹽。

●步驟：

1.將藥食材洗淨，雞腿肉過水汆燙，桑寄生裝入過濾紙袋，備用。

2.將步驟1洗淨的藥食材（除枸杞外），放入電鍋內鍋中，加入適量的水及米酒，外鍋加入1杯水，按下開關，蒸至開關跳起後，再將枸杞放入內鍋，續燜10-15分鐘。

3.加入少量的鹽調味，即可起鍋盛碗。

●功效：

「桑寄生」性味苦甘平，可壯筋骨、祛風濕；「黑豆」性味甘寒，可利水下氣、鎮心明目；「枸杞子」性味甘平，可滋潤肝腎、益精明目；「生薑」性味辛溫，可發汗解表、溫中止嘔；「雞肉」性味甘溫，可溫中補虛、含蛋白質及維生素；「鮮香菇」含蛋白質、膳食纖維。

●小叮嚀：居家料理可去雞皮，降低油膩口感；素食者可去雞肉用腐竹或鴻禧菇取代。

◎舒緩足浴包

●藥食材：丹參、艾葉、川芎、乾薑、佛手。

●步驟：

1.將上述中藥材用過濾紙袋包好。

2.將步驟1裝有藥食材的過濾紙袋放入電鍋內鍋，加入適量水，先浸泡約15-20分鐘。

3.電鍋外鍋放入2杯水，按下開關蒸煮，待開關跳起，再燜10分鐘即可。

4.準備適合泡腳的容器，先注入適量涼水，再小心取出步驟3的足浴藥水，慢慢加入泡腳容器中，調整好溫度（約38-42℃），進行足浴約15-20分鐘後，將腳擦乾，穿上防滑保暖襪或鞋子即可。

●功效：「丹參」性味苦微寒，可活血祛瘀、調經止痛；「艾葉」性味辛苦溫，可散寒止痛、溫經止血；「川芎」性味辛溫，可活血行氣、祛風止痛；「乾薑」性味辛熱，可溫中散寒、回陽通脈；「佛手」性味辛苦酸溫，可疏肝理氣、和胃止痛

●小叮嚀：有慢性病患者或孕婦，建議先向醫師諮詢；若足部有傷口者，待癒合後再泡腳；至少於飯後1-2小時後再進行。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

▲舒緩足浴包。（照片提供／王儀絜）

▲舒緩足浴包。（照片提供／王儀絜）

