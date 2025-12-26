自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孩子對立反抗症 不只是叛逆

2025/12/26 05:30

▲對立反抗症的孩子常伴隨易怒、好爭辯等特徵，需特別留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／葉騰尹

13歲的小立（化名）經常與同學爭辯、打斷他人談話，甚至故意挑釁，逐漸遭到同儕排斥，並與師長發生衝突，經就醫心理衡鑑後，診斷為「注意力不足過動症」合併「對立反抗症」。家長誤以為「對立反抗症」只是比較叛逆，事實上，這是1種需要關注的心理健康狀況。

對立反抗症與一般青春期叛逆不同，常伴隨情緒易怒、好爭辯、報復心強等特徵，且須持續至少6個月以上。相較之下，青春期叛逆雖可能出現類似狀況，但通常僅偶發，強度不如前者，也不至於造成嚴重的人際困擾。

心理健康狀況 需要更多關注

回顧小立的成長過程，自幼活潑好動、愛說話，上課常坐不住且容易分心。小學中年級後問題愈加明顯，上課無法專注，生活中健忘、缺乏耐心，遇事傾向逃避，與同學相處不佳，甚至因嫉妒而爭執。升上國中後，情緒更易爆發，常與同學爭吵，並升高到與師長的衝突。

以小立為例，他在小學時可能已有注意力不足過動症，但未接受治療，隨著年齡增長，合併對立反抗症，進入青春期後，行為特徵愈加明顯，而這些行為往往被誤解為單純的「學壞」或「叛逆」，導致就醫延誤。

後續介入的方式包括藥物治療以提升專注力，並結合心理治療與社交技巧訓練，幫助孩子學習情緒管理與冷靜方法，逐步改善人際互動。

家庭方面，透過親子教養技巧，鼓勵正向管教，避免責罵；學校則提供支持性環境並持續追蹤觀察。經過一段時間的綜合處置，小立的學業表現進步，行為問題也逐漸減少。

注意力不足過動症在成長過程中若未獲妥善處理，往後可能合併焦慮、憂鬱或對立反抗等困擾，甚至演變為行為規範障礙，伴隨攻擊、說謊或偷竊等情形，進而影響人格發展。所以，當孩子持續出現過動、注意力不足或情緒失控等狀況，最好要儘早尋求醫療協助，同時，家庭與學校一起合作。

（作者為衛生福利部彰化醫院精神科醫師）

▲過動症最好盡早就醫治療。（照片提供／葉騰尹）

