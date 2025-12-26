自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

爬兩層樓就喘 竟是嚴重心臟衰竭

2025/12/26 05:30

▲正值壯年，卻喘到爬不了樓梯、雙腳嚴重水腫別輕忽，有可能是心衰竭；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲正值壯年，卻喘到爬不了樓梯、雙腳嚴重水腫別輕忽，有可能是心衰竭；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／高敏恆

44歲李先生正值壯年，卻喘到爬不了樓梯、雙腳嚴重水腫，甚至1個多月都得「坐著睡覺」，就醫檢查，竟是左心室收縮率僅剩25%的嚴重心臟衰竭。所幸，透過包含新型「排糖藥」（SGLT2抑制劑）在內的「黃金四本柱」治療後，症狀大幅改善，也恢復生活品質。不過李先生相當疑惑：「醫師，我又沒有糖尿病，為什麼要吃排糖藥？」

治療心衰竭 需「四本柱」共同支撐

一般健康的心臟，左心室收縮率（LVEF）在50-55%以上，一旦降至35%以下，就是醫學定義的嚴重心臟衰竭。經心臟超音波檢查發現，李先生的左心室收縮率（LVEF）只剩下25%，情況相當不樂觀。

心臟衰竭的現代治療，有如蓋房子，需要「四本柱」來共同支撐。先透過血清張力素受體阻斷劑（ARB）、乙型阻斷劑（Beta-blocker）、保鉀型利尿劑（MRA）和「脫水」的利尿劑等三本柱治療，1週後李先生活動喘和下肢水腫的狀況改善8成以上，也終於能躺平睡覺。

排糖藥 最新且最重要一根柱子

排糖藥SGLT2抑制劑是心臟衰竭「四本柱」治療中，最新且最重要的一根柱子。排糖藥的學名為「鈉-葡萄糖共同轉運器–2抑制劑（SGLT2 inhibitor）」。根據過去10年的大型臨床研究發現，SGLT2抑制劑對於心臟衰竭患者具有強大的保護效果，且這個好處與病人是否罹患糖尿病「無關」。

研究證實，無論是李先生這種收縮型心臟衰竭（LVEF〈40%），或是舒張型心臟衰竭（LVEF〉50%），SGLT2抑制劑都能顯著改善病人的預後，甚至減少心血管事件的死亡率。

在現代醫學中，SGLT2抑制劑被視為1個橫跨代謝（血糖）、心臟、腎臟3個系統的「斜槓藥物」，是糖心腎症候群的核心治療利器。在大部分狀況下，健保也已提供有條件的給付使用。心臟衰竭是個需要長期抗戰的疾病，隨著醫療進步，只要醫病雙方充分配合，築穩「四本柱」，病患依舊能重拾良好的生活品質。

（作者為禧舟診所院長）

▲治療前心臟超音波照。（照片提供／高敏恆）

▲治療前心臟超音波照。（照片提供／高敏恆）

