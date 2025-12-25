自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

發燒、感染不用跑急診 95歲爺爺「在宅急症照護」免奔波住院

2025/12/25 05:30

▲三總推在宅急症照護，社區護理中心主任黃品瑄（右5）率領照護團隊，和廖小姐（左5）分享首位成功結案的個案。（記者侯家瑜攝）

▲三總推在宅急症照護，社區護理中心主任黃品瑄（右5）率領照護團隊，和廖小姐（左5）分享首位成功結案的個案。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

台灣即將進入超高齡社會，為降低長者頻繁住院風險，衛福部自2024年7月推動「在宅急症照護試辦計畫」。三軍總醫院團隊近期成功照護1名95歲泌尿道感染長者，透過到府治療與遠距診療，5天內病況明顯改善，家屬感謝醫療走入家庭，大幅減輕照護與就醫負擔。

三總團隊到府治療+遠距診療 5天內明顯改善

三總昨舉辦「在宅急症照護」記者會，由社區護理中心主任黃品瑄率領照護團隊出席，分享醫療走入家庭的實際成果。團隊以「醫療不離家、品質不打折」為核心，讓急症治療不再只侷限於病房，而能在長者熟悉、安心的家中完成。

95歲的廖爺爺因泌尿道感染需要治療，但行動不便、往返醫院困難。照護第1天，醫師與護理師到府訪視，放置靜脈留置針並給予抗生素；第2至第4天，由護理師持續到府評估，醫師則透過遠距診療即時追蹤病況；第5天團隊再次訪視，確認感染明顯改善後順利結案，並與居家護理團隊無縫交班。廖爺爺病況穩定後，目前已改為每月2次定期訪視，持續追蹤健康狀況。

短短5天治療後，廖爺爺精神明顯好轉，白天不再嗜睡，意識也更加清楚。家屬對此深受感動，女兒特別寫下感謝卡，向團隊表達謝意。

她昨到場時透露，過去廖爺爺一有感染徵象，家人就得反覆奔波急診，身心俱疲，廖爺爺也曾被醫師建議轉為安寧照護，但她仍選擇親自照顧。如今醫療團隊主動走進家中，讓她照顧壓力大幅減輕。

黃品瑄指出，在宅急症照護不只是服務型態的轉變，更是一種以病人為中心的照護理念。每次訪視，團隊背著約7公斤重的電腦包與醫療行李箱上門提供醫療照護，確保醫療品質不因地點而打折。未來將持續精進在宅照護流程，結合遠距科技與社區護理網絡，打造可長可久的整合照護模式。

▲在宅急症照護團隊每次訪視，都會背著約7公斤重的電腦包與醫療行李箱，提供醫療照護。（記者侯家瑜攝）

▲在宅急症照護團隊每次訪視，都會背著約7公斤重的電腦包與醫療行李箱，提供醫療照護。（記者侯家瑜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中