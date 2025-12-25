發燒、感染不用跑急診 95歲爺爺「在宅急症照護」免奔波住院

▲三總推在宅急症照護，社區護理中心主任黃品瑄（右5）率領照護團隊，和廖小姐（左5）分享首位成功結案的個案。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

台灣即將進入超高齡社會，為降低長者頻繁住院風險，衛福部自2024年7月推動「在宅急症照護試辦計畫」。三軍總醫院團隊近期成功照護1名95歲泌尿道感染長者，透過到府治療與遠距診療，5天內病況明顯改善，家屬感謝醫療走入家庭，大幅減輕照護與就醫負擔。

三總團隊到府治療+遠距診療 5天內明顯改善

三總昨舉辦「在宅急症照護」記者會，由社區護理中心主任黃品瑄率領照護團隊出席，分享醫療走入家庭的實際成果。團隊以「醫療不離家、品質不打折」為核心，讓急症治療不再只侷限於病房，而能在長者熟悉、安心的家中完成。

95歲的廖爺爺因泌尿道感染需要治療，但行動不便、往返醫院困難。照護第1天，醫師與護理師到府訪視，放置靜脈留置針並給予抗生素；第2至第4天，由護理師持續到府評估，醫師則透過遠距診療即時追蹤病況；第5天團隊再次訪視，確認感染明顯改善後順利結案，並與居家護理團隊無縫交班。廖爺爺病況穩定後，目前已改為每月2次定期訪視，持續追蹤健康狀況。

短短5天治療後，廖爺爺精神明顯好轉，白天不再嗜睡，意識也更加清楚。家屬對此深受感動，女兒特別寫下感謝卡，向團隊表達謝意。

她昨到場時透露，過去廖爺爺一有感染徵象，家人就得反覆奔波急診，身心俱疲，廖爺爺也曾被醫師建議轉為安寧照護，但她仍選擇親自照顧。如今醫療團隊主動走進家中，讓她照顧壓力大幅減輕。

黃品瑄指出，在宅急症照護不只是服務型態的轉變，更是一種以病人為中心的照護理念。每次訪視，團隊背著約7公斤重的電腦包與醫療行李箱上門提供醫療照護，確保醫療品質不因地點而打折。未來將持續精進在宅照護流程，結合遠距科技與社區護理網絡，打造可長可久的整合照護模式。

▲在宅急症照護團隊每次訪視，都會背著約7公斤重的電腦包與醫療行李箱，提供醫療照護。（記者侯家瑜攝）

