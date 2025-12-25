反覆高燒血球低下 竟是心臟「三尖瓣重度逆流」釀禍

▲楊凱文醫師解說病情及治療方式；圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

63歲林先生去年底開始出現不明原因反覆高燒，多次往返診所查不到原因，經到大醫院抽血檢查，顯示白血球、血小板及血紅素低下必須輸血，但血液及骨髓等檢查均找不到病因，僅電腦斷層意外發現他的脾臟腫大與腹水，最後在心臟超音波檢查中，發現罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長了1公分大的贅生物（細菌感染的病灶），確診為感染性心內膜炎，更換人工生物瓣膜，清除感染病灶後恢復健康。

引發感染性心內膜炎 致脾臟腫大

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間的重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流，功能與左心房和左心室之間的二尖瓣類似。造成三尖瓣逆流的原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病等，均可能導致三尖瓣逆流。

請繼續往下閱讀...

置換瓣膜、清除感染救命

楊凱文表示，若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會造成器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部分病人的肝脾會出現問題，例如肝硬化、脾臟腫大等，而脾臟是造血器官，若因此腫大，造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少，發生如林先生一般的情況。

楊凱文提到，三尖瓣逆流並不少見，根據國外統計指出，有高達70%至80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流，但中重度以上的三尖瓣逆流發生率較低，約占整體人口的1-2%，多數患者初期無明顯症狀，直至中重度以上才會有輕微水腫出現，因此許多人往往忽略其嚴重性，待出現嚴重症狀時，多半已經變成重度逆流。

▲電腦斷層發現病患的脾臟腫大（右側箭頭處）。（台北慈濟醫院提供）

▲影像檢查發現病患的三尖瓣逆流。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法