換季小朋友狂咳又鼻塞 當心「感冒誘發過敏發作」

文／王瑄惠

最近氣溫明顯下降，門診明顯多了許多反覆鼻塞、咳嗽的小朋友，常有家長擔心孩子到底是過敏還是感冒？其實換季時，幼兒的呼吸道最敏感，感冒與過敏常交互影響，的確不易判斷。

感冒會發燒 過敏不會

一般感冒大多是病毒感染造成，幼兒通常會出現精神變差、食慾下降、喉嚨痛，甚至有些孩子甚至會發燒、全身無力，這些都是身體正在對抗病毒的表現；過敏通常不會發燒，症狀多集中清晨和夜晚，例如：起床就開始連打噴嚏、鼻水一直流、咳嗽、揉眼睛揉不停，這些比較像是過敏表現。

換季時最讓家長煩惱的，就是「感冒誘發過敏發作」，讓症狀拖得很久不會完全改善，尤其是在早晚溫差大的日子，孩子原本因過敏就較脆弱的鼻黏膜和呼吸道黏膜，再受到病毒刺激後，更容易出現鼻塞、咳嗽、痰多，晚上躺下時症狀尤其明顯，不易入睡、熟睡。用藥上除了症狀治療藥物之外，就必須考慮加上過敏的保養藥物。

台灣常見過敏原有空氣過敏原、塵蟎、蟑螂、黴菌等，在換季時，容易引起過敏；另外也會建議孩子避免冰冷食物、高油飲食、並進行適度運動（如：游泳）。

床單被套用52°C水溫清洗除塵蟎

◎預防過敏可以這樣做

●避免與過敏原接觸，如飼養寵物或避免擺放地毯。

●經常使用吸塵器清潔塵蟎容易生長的地方，如：床墊下、地毯、窗簾等。

●將塵蟎殺死後，也要用吸塵器再清掃，才能夠真正將過敏原清除乾淨。

●家裡進行大掃除，也避免將灰塵過於飛揚或戴上口罩清潔。

●季節轉換時，從儲藏處取出棉被、被單或衣服，建議最好在使用前先曬太陽或利用熱水清洗過，因塵蟎怕高溫，約52°C左右的水溫足以殺死，或用烘乾機高溫清潔除去塵蟎。

●台灣氣溫較潮濕，建議使用除濕機和空氣清淨機，可降低屋內過敏原。

（作者為育禾婦幼中心小兒科醫師）

