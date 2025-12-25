痔瘡個人化治療 微創、雷射消融術多元救援

▲排便後，馬桶裡有鮮紅色的血令人驚嚇，原來是痔瘡出血；圖為情境照。（照片提供／陳重均）

文／陳重均

●案例1：40歲的王小姐（化名）5年前發現排便後有鮮紅色出血情形，曾接受傳統的橡皮筋結紮術；但近來症狀又復發，並伴隨腫脹與疼痛，經診斷為第2級痔瘡，她決定接受雷射痔瘡消融術治療，術後症狀獲得顯著改善。

●案例2：58歲的林女士（化名）長期受便秘困擾。近1年來，發現排便時有腫塊脫出肛門，需要用手推回，且經常伴隨劇烈疼痛和排便出血。經詳細檢查，診斷為第3級痔瘡。由於病情較為複雜，建議採用結合雷射消融與微創切除手術的個人化治療方案。針對複雜型痔瘡的個人化綜合治療讓林女士的脫垂、疼痛和排便出血等症狀都得到有效控制。

請繼續往下閱讀...

痔瘡是肛門及直腸末端血管組織異常膨脹或發炎的結果，主要由長期便秘、慢性腹瀉、懷孕、肥胖，以及長時間保持坐姿或站立姿勢所引發。這些因素會導致肛門局部壓力升高，使血管擴張並引起腫脹。

隨著醫療技術進步，痔瘡的治療逐漸往微創化與個人化方向發展。傳統痔瘡切除術雖然有效，但術後疼痛感較大且恢復期較長，令不少患者卻步，現已逐步被微創技術取代。目前微創治療方式包括雷射痔瘡消融術和凝集儀微創手術，但兩者都需自費。

雷射消融術 傷口小疼痛低免住院

●雷射痔瘡消融術：利用高能量激光精確燒灼病變組織，使血管塌陷並促使組織萎縮，具有傷口小、出血量少、術後疼痛輕微的優勢。該手術無需住院，患者能在短時間內恢復正常生活。

凝集儀微創術 降低術後併發症

●凝集儀微創手術：利用高頻凝集儀器鎖定痔瘡血管，通過電能使血管組織凝固、萎縮，手術全程安全快速，對周圍組織損傷極小，也能顯著降低術後併發症的風險。

建立健康的飲食與排便習慣是預防痔瘡的重要關鍵。若發現排便異常或肛門不適，應及早就醫，以免症狀惡化，醫師會根據病患需求與病情，提供最佳療法，幫助患者快速改善症狀，並重拾健康生活。

（作者為彰化秀傳紀念醫院直腸外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法