健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

擴大免費癌篩1年 助7.1萬人早期發現異常

2025/12/24 05:30

▲癌症初期多無明顯症狀，最有效的防線就是定期篩檢與即時追蹤；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

癌症連續43年高居國人十大死因之首，罹癌對家庭與社會都是極大的衝擊與負擔。政府自今年元旦起，擴大免費癌症篩檢資格，如今政策推動即將滿1年，國健署長沈靜芬昨表示，已逐步展現成效，可見擴大篩檢政策已成為守護國人健康的重要防線。

為配合賴總統提出的「健康台灣」願景，並朝2030年癌症標準化死亡率降低1/3的目標邁進，國健署自2025年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌及肺癌4大癌症篩檢，同步放寬補助年齡與對象，並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，期望藉由更完整的預防策略，提升早期發現率，降低癌症死亡風險。

536.6萬人次受惠 創歷年新高

政策上路後，民眾參與篩檢的意願明顯提高。沈靜芬表示，2025年截至12月17日，篩檢服務量達536.6萬人次，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次，不僅創下歷年新高，也顯示民眾對癌症預防意識逐漸提升。她呼籲，符合資格的民眾務必善用政府提供的免費資源，尤其是新納入補助的族群，更應定期接受檢查，及早掌握自身健康狀況。

除提高篩檢量能外，異常個案的後續追蹤同樣是政策成敗關鍵。沈靜芬指出，今年共偵測約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，合計7.1萬人及早發現異常，較去年同期約5.8萬人增加23.3%。

她提醒，民眾若接獲檢查異常通知，應盡速回診接受進一步檢查與治療，以免延誤病情。

沈靜芬強調，癌症在初期多半沒有明顯症狀，定期篩檢與即時追蹤是目前最有效的防治方式，請符合資格的民眾定期善用免費癌症篩檢服務，如果收到異常通知，也務必盡速就醫，進一步確認。國健署鼓勵民眾多加運用政府提供的各項預防保健服務，共同守護個人與家庭健康，攜手迎向更健康的未來。

