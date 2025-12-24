長年茹素頭暈 原來是營養性神經病變

▲均衡攝取維生素很重要。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

70歲李先生3個月前出現頭暈、視力下降情形，容易因重心不穩而跌倒，伴隨而來的焦慮感也影響日常生活，卻找不出病因，到神經內科檢查，確認不是急性腦中風，轉往耳鼻喉科門診檢查，發現病患的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，經詢問飲食習慣，得知他長年茹素，確認為維生素B缺乏導致的營養性神經病變，經開立綜合維生素B群及調整營養攝取，症狀明顯好轉。

補充維生素B群 症狀改善

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁指出，素食一向被視為兼具環保與健康的飲食方式，能降低心血管疾病與慢性病風險，許多研究證實對身體有益，但也需要注重營養攝取均衡與足夠。

陳繼仁說，維生素B在人體內負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，尤其是維生素B12，與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來恐怕會增加罹患心血管疾病的風險。

牛奶雞蛋 補充B12理想來源

由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，全素食者可能會有攝取不足情形；而高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的患者，也都容易因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，面臨相同問題。

根據國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群維生素B12的每日攝取量應落在2.4微克，孕婦或正在哺乳的女性需要2.6至2.8微克。

台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1到2杯牛奶及1顆雞蛋達到每日攝取量，全素食者或年長者或懷孕、哺乳婦女的攝取通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。

▲陳繼仁醫師看診中。（台北慈濟醫院提供）

