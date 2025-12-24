自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

2026年「疫苗新制」上路 「3箭齊發」全面升級防護力

2025/12/24 05:30

▲肺炎鏈球菌疫苗2026年起，將改採單劑新型疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲肺炎鏈球菌疫苗2026年起，將改採單劑新型疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

為有效提升疫苗對國人保護力，政府2026年將推動「疫苗新制」，同步祭出3項公費疫苗新措施，包括成人肺炎鏈球菌疫苗接種全面升級、機構長者導入加強型流感疫苗，以及調升疫苗接種處置費，全面強化高風險族群防護力。其中，成人肺炎鏈球菌疫苗新制預計自明年1月15日起上路。

新版肺炎鏈球菌疫苗 改採單劑

疾管署長羅一鈞昨說明，成人肺炎鏈球菌疫苗接種作業將自明年1月15日起上路，涵蓋65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，分2階段提供公費接種，民眾可省下自費約4500元的接種費用。

羅一鈞表示，隨著新型20價與21價肺炎鏈球菌疫苗已在多國使用，國際實證顯示，其單劑保護力可達過去13價加23價兩劑接種效果，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，明年起改採單劑接種，約279萬人符合資格，可望減輕接種負擔、提升完成率，並降低感染與重症風險。

機構長者 打加強型流感疫苗

在流感疫苗政策方面，羅一鈞指出，明年秋冬將首度導入約20萬劑加強型流感疫苗，包括高劑量及含佐劑疫苗，兩者在長者族群的保護效果相近，且均已取得國內藥證。考量長者感染後併發重症與群聚風險較高，首波將優先提供長照機構及安養機構中65歲以上長者接種。

此外，政府也將同步調升疫苗接種處置費。羅一鈞表示，經行政院核定，自明年3月1日起，6歲以下幼兒現行每劑接種處置費100元調高至200元，一般民眾每劑調高至150元，並增列8.4億元預算支應，期望提升基層醫療院所參與接種意願，確保疫苗服務量能與品質。

調高處置費 提升院所參與意願

行政院也已同意將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，規劃於2027年度編列預算並正式實施。羅一鈞指出，此舉可望降低幼兒重症與住院風險。

此外，副署長林明誠也同步公布，將釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，於明年1月1日至1月31日期間，開放民眾前往全國32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費。

▲疾管署長羅一鈞（右2）說明明年疫苗新制。（記者侯家瑜攝）

▲疾管署長羅一鈞（右2）說明明年疫苗新制。（記者侯家瑜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中