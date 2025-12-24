2026年「疫苗新制」上路 「3箭齊發」全面升級防護力

▲肺炎鏈球菌疫苗2026年起，將改採單劑新型疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

為有效提升疫苗對國人保護力，政府2026年將推動「疫苗新制」，同步祭出3項公費疫苗新措施，包括成人肺炎鏈球菌疫苗接種全面升級、機構長者導入加強型流感疫苗，以及調升疫苗接種處置費，全面強化高風險族群防護力。其中，成人肺炎鏈球菌疫苗新制預計自明年1月15日起上路。

新版肺炎鏈球菌疫苗 改採單劑

疾管署長羅一鈞昨說明，成人肺炎鏈球菌疫苗接種作業將自明年1月15日起上路，涵蓋65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，分2階段提供公費接種，民眾可省下自費約4500元的接種費用。

羅一鈞表示，隨著新型20價與21價肺炎鏈球菌疫苗已在多國使用，國際實證顯示，其單劑保護力可達過去13價加23價兩劑接種效果，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，明年起改採單劑接種，約279萬人符合資格，可望減輕接種負擔、提升完成率，並降低感染與重症風險。

機構長者 打加強型流感疫苗

在流感疫苗政策方面，羅一鈞指出，明年秋冬將首度導入約20萬劑加強型流感疫苗，包括高劑量及含佐劑疫苗，兩者在長者族群的保護效果相近，且均已取得國內藥證。考量長者感染後併發重症與群聚風險較高，首波將優先提供長照機構及安養機構中65歲以上長者接種。

此外，政府也將同步調升疫苗接種處置費。羅一鈞表示，經行政院核定，自明年3月1日起，6歲以下幼兒現行每劑接種處置費100元調高至200元，一般民眾每劑調高至150元，並增列8.4億元預算支應，期望提升基層醫療院所參與接種意願，確保疫苗服務量能與品質。

調高處置費 提升院所參與意願

行政院也已同意將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，規劃於2027年度編列預算並正式實施。羅一鈞指出，此舉可望降低幼兒重症與住院風險。

此外，副署長林明誠也同步公布，將釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，於明年1月1日至1月31日期間，開放民眾前往全國32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費。

▲疾管署長羅一鈞（右2）說明明年疫苗新制。（記者侯家瑜攝）

