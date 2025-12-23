限制級
肝癌又見肺腫瘤 達文西治療解難題
記者陳建志／台中報導
75歲吳先生因肝臟細胞癌接受治療，沒想到又發現右下肺有1顆約1.2公分的腫瘤，因疑似肺癌轉介到胸腔及心臟血管外科，醫療團隊評估後，決定進行手術切除，但因患者過去有車禍導致橫膈膜受傷，讓手術預期難度提高，決定採用健保給付的達文西機器人手術執行肺結節切除，順利切除腫瘤，並在術後第3天就出院返家休養。
橫膈膜曾受傷 手術難度提高
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔及心臟血管外科主任廖啟耀表示，肺腫瘤手術在台灣十分普及且發達，但部分患者會讓醫師預期手術難度提高，其中以過去有外傷經歷、曾接受過胸腔手術、肺臟腫瘤接受過放射性治療的病人最為常見，這類患者常見的手術困難度為解剖構造的改變，常因為胸腔發炎反應的影響，讓肺臟與周遭肋膜產生沾黏，同時血管的方向也更難分辨，對執行手術醫師而言，是一項困難的挑戰。
廖啟耀指出，患者的橫膈膜如果和肺臟沾黏，手術空間將較為狹小，達文西機器人手術可提供穩定的操作及清晰的手術視野，外科醫師可透過穩定且精細的操作，團隊將患者的橫膈膜與肺臟分離，並完成之後的肺結節切除手術。
廖啟耀表示，患者因外傷使手術困難度上升，過往使用傳統開胸手術或胸腔鏡手術在類似的病人，常因為分沾黏導致肺破損，需要較長的恢復時間，但是在進行達文西手術的過程中，不只術中沒有發生因為分沾黏常見的出血、肺破損等問題，患者在術後第2天便可拔除胸腔引流管，恢復順利。
