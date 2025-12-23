走路就喘以為三高 竟是心房中膈缺損

自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2025/12/23 05:30
▲林聖哲醫師表示，林婦心房中膈缺損約1.8公分，肺血流量是正常的3倍，心臟負擔增加，目前多以心導管介入治療為主。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病。（豐原醫院提供）

45歲林姓婦人最近走路就喘，原以為是「三高」導致，只要控制體重即可改善，不料情況持續惡化，甚至喘到必須平躺才能稍微緩解呼吸，緊急就醫，經心臟超音波檢查，才發現竟是「心房中膈缺損」作祟！經心臟內科會同小兒心臟科團隊，安排心導管置放關閉器手術，術後恢復良好，現在走路不喘、生活回到正軌。

心導管置放關閉器手術 恢復良好

豐原醫院心臟內科醫師王敏雄表示，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不同，因卵圓孔未閉合多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到20至40歲才陸續出現不適，一旦心房間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，最終可能引發右心衰竭及肺動脈高壓，若未及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」，嚴重者甚至可能需要心、肺移植。

該院小兒心臟科醫師林聖哲指出，林婦的心房中膈缺損約1.8公分（因其缺損逾0.8公分，健保有給付手術），肺血流量是正常的3倍，心臟負擔增加，目前多以心導管介入治療為主，透過導線穿過缺損處，並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1-2小時即可完成，無需開胸手術，安全且復原快速，病人通常隔天即可下床活動，只需按時回診追蹤即可。

林聖哲表示，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，多半不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有1人，建議新生兒家長可考慮自費篩檢，以便及早掌握寶寶的心臟有無異常狀況。

王敏雄提醒，民眾若出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查，有助於及早診斷，並避免病情惡化。同時呼籲民眾，維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。

